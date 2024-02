Kadınların hizmetkârı olacağız

Cumhurİttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Bayrampaşa'da "Türkiye Yüzyılı'nda Girişimci Kadınlar Buluşması" programına katıldı. Programdaki konuşmasında kadınların hayatın her alanındaki özverisine dikkati çeken Kurum, birbirinden özel projelerini şöyle anlattı:Sizler mimariden şehirciliğe, tarladan üniversiteye, evlerinizden fabrikalarımıza, okullardan adliye binalarına kadar istihdamda, ekonomide, üretimde her alanda Türkiye'yi, Bayrampaşa'yı büyütenlersiniz. Medeniyetimiz 15 asırdır kadınlarımızı sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın merkezine koymuştur. Bugün de sizlerin İstanbul sevdasıyla, Türkiye sevdasıyla ortaya koyduğunuz desteklerinizi, hayır dualarınızı emin olun her an yanımızda hissediyoruz.Bir kadına doğru ayakkabıyı verin, gider o tek ayakkabıyla bütün dünyayı yürür ve fetheder. İstanbul'un bu cesur kadınları artık bu şehrin işveren kadınları, yeni dönemin aktörleri olacaklar. Açıkladığımız İstanbul vizyonuyla, emekleri asla ödenemeyecek kadınların, annelerin hizmetkarı, yol arkadaşı, dert ortağı olacağız. Sizler, hangi sektörde iş yapmak isterseniz, yanınızda olacağız. İlk işini kuran 100 bin kadınımıza 'Size İBB'den 100 bin lira, işini geliştir.' diyeceğiz.(Kentsel dönüşüm) İstanbul'un en riskli yerlerinde seferberlik başlatarak her ilçede, her mahallede biz deprem dönüşümünü önceliklendireceğiz. 650 bin evin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Sizin korkularınızı hızlıca gidermek için 'Yarısı büyükşehirden.' diyeceğiz ve sizlere 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da taşınma ve kira yardımıyla birlikte toplamda 1.5 milyon liralık destek sağlamış olacağız. Yapacağımız konutları 18 ayda teslim edeceğiz.İhtiyaç sahibi emeklilerimizin İstanbul kartlarına her ay 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız.Trafik çilesini yeni metro, tünel, otopark sistemleri ve daha birçok ulaşım adımlarıyla süratle çözeceğiz.Size 3 müjdemiz daha var. İlköğretim çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz ve öyle bizim vereceğimiz beslenme desteği işte bunun yarısı kadar süt olmayacak. İlkokul öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Hem annelerimiz hem de babalarımız 0-6 yaşa kadar çocuğunu otobüsle birlikte ücretsiz bir şekilde okula götürebilecek.Murat Kurum, MHP'nin Beşiktaş'taki seçim koordinasyon merkezinin açılışına da katıldı. Kurum, buradaki konuşmasında şunları söyledi:AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partimizin birliği hepimizin ittifakıdır, cumhurun ittifakıdır ve bu ittifak devletin, milletin istikbali için 15 Temmuz'da can verilerek, kan verilerek halkımız tarafından, sizler tarafından meydanlarda kurulmuştur.Türk Yüzyılı'nın önsözünü Beşiktaş'tan, İstanbul'dan yazacağız. İnşallah bu fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Cumhur İttifakımızla birlikte 'Şimdi İstanbul' diyeceğiz ve milletimizle el ele 31 Mart akşamı bayram yaşayacağız.