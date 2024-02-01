Kilise saldırısında flaş gelişme! Bakan Tunç duyurdu: 25 tutuklama

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, kilisede bulunan Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; Aralarında kilisede ateş açarak vatandaşımızın ölümüne neden olan DEAŞ Silahlı Terör Örgütü şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev'in de olduğu 25 şüpheli hakkında 'örgüt üyeliği ve nitelikli kasten öldürme' suçlarından tutuklama kararı, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma, kapsamlı şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

1 GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olaydan bir gün önce farklı bir araçla kiliseye gelerek keşif yaptıkları tespit edildi. DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi Hamza kod adlı A.K. ve D.T.'nin olay günü Başakşehir'deki evlerinden çıkarak olay yerine yabancı plakalı araçla geldikleri, kiliseye uzak bir yere aracı park ederek tanınmamak için siyah maske kullandıkları anlatıldı.

Şüphelilerin kilisenin girişinde Tuncer Cihan'ın kafasına vurarak önce yere düşürdükleri ardından kilise içerisinde rast gele ateş ettikleri ardından kiliseden çıkarak olay yerine geldikleri araçla uzaklaştıkları ifade edildi. Saldırıyı gerçekleştiren zanlıların birlikte hareket ettikleri değerlendirilen şüpheliler Abdulaziz A., Rasul A., İslam M., Omadbek K. D.ve Temurbek M. U. E.'ın olaydan önce 5 Ocak'ta İstanbul'dan ayrılarak Kayseri'ye gittikleri ve bir süre sonra tekrar İstanbul'a geldikleri öğrenildi.