Kilise saldırısında flaş gelişme! Bakan Tunç duyurdu: 25 tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında Tuncer Cihan'ın öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, kilisede ateş açarak Cihan'ın ölümüne neden olan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev'in de arasında olduğu 25 şüphelinin "örgüt üyeliği" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından tutuklandığını açıkladı.
Tunç, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, olayla ilgili adli soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiğini kaydetti.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, kilisede bulunan Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; Aralarında kilisede ateş açarak vatandaşımızın ölümüne neden olan DEAŞ Silahlı Terör Örgütü şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev'in de olduğu 25 şüpheli hakkında 'örgüt üyeliği ve nitelikli kasten öldürme' suçlarından tutuklama kararı, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma, kapsamlı şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
1 GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR
Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olaydan bir gün önce farklı bir araçla kiliseye gelerek keşif yaptıkları tespit edildi. DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi Hamza kod adlı A.K. ve D.T.'nin olay günü Başakşehir'deki evlerinden çıkarak olay yerine yabancı plakalı araçla geldikleri, kiliseye uzak bir yere aracı park ederek tanınmamak için siyah maske kullandıkları anlatıldı.
Şüphelilerin kilisenin girişinde Tuncer Cihan'ın kafasına vurarak önce yere düşürdükleri ardından kilise içerisinde rast gele ateş ettikleri ardından kiliseden çıkarak olay yerine geldikleri araçla uzaklaştıkları ifade edildi. Saldırıyı gerçekleştiren zanlıların birlikte hareket ettikleri değerlendirilen şüpheliler Abdulaziz A., Rasul A., İslam M., Omadbek K. D.ve Temurbek M. U. E.'ın olaydan önce 5 Ocak'ta İstanbul'dan ayrılarak Kayseri'ye gittikleri ve bir süre sonra tekrar İstanbul'a geldikleri öğrenildi.
AZMETTİREN İSİM ORTAYA ÇIKTI
Saldırgan A.K. ile bağlantılı olduğu düşünülen şüpheliler Lusup T., M. T. Ve Andrei Guzun'da Başakşehir'de gözaltına alındı. Şüphelilerden Andrei Guzun'un, hakkında 'Türkiye'de bulunan DEAŞ sözde sorumlularından olan ve Türkiye'de eylem yapmak için kendisine bağlı bağlı unsurlara izin verdiği' şeklinde bilgiler bulunan Adam Abu-Darrar Al-Shishani kod adlı Adam Khamırzaev olduğu değerlendirildi. Moldova uyruklu Andrei Guzun'dan alınan parmak izlerinin 2018 yılında Antalya'da gözaltına alınan Adam Khamırzaev ile aynı olduğu tespit edildiği ve Khamırzaev'in DEAŞ'ın sözde sorumlusu olduğu anlaşıldı. Eylemi azmettirenin ise Andreı Guzun olduğu ifade edildi.
OTURMA İZNİNİ KUR'AN-I KERİM'İN ARASINA GİZLEMİŞ
Yapılan çalışmaların devamında şüphelilerle irtibatlı oldukları değerlendirilen şüphelilerden Mukhammad K.M. ve İbrahim S. Başakşehir'deki evlerinde yakalandığı, evde yapılan aramalarda Kur'an-ı Kerim arasına gizlenmiş Kholıkov'a ait ikamet izin belgesi ele geçirildi.
DEAŞ ÜYELERİNE EĞİTİM VERMEK İÇİN ÇİFTLİK ARAMIŞLAR
Şüphelilerden M. Alısher Ugli Mirzoev'in Temmuz 2023 yılında DEAŞ üyelerine silahlar konusunda eğiterek ABD'ye göndermek amacıyla İstanbul'da bir çiftlikte eğitim kurma çalışması yaptığı ve silah bulma çabası içerisinde olduğu belirtildi. Mirzoev, DEAŞ'ın sözde sorumlularından olan Adam Khamirzaev'e rapor verdiği, Türkiye'de eylem yapmak için izin istediği ifade edildi.
BOMBA YAPIMINI ANLATAN RESİMLER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerle irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Adrei Guzun'un dijital materyallerinde yapılan ön incelemelerde dijital belge şeklinde kitapların bulunduğu, savaşa giden, gidecek olan kişilerin birbirlerine karşı nasıl davranması gerektiğini anlatan bir kitabın dijital hali, silahla ateş edilen videoların klip haline getirildiği ve telefonunda arama motorunda 'av malzemeleri' şeklinde arama yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Zharaıdat E.'nin telefonunda yapılan incelemelerde ise DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağının resmi, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve bomba yapılışına ait resimler, Molotof kokteylinin yapımının anlatıldığı resimler olduğu tespit edildi.