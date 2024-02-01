Murat Kurum: İstanbul’da metro hattını 1004 kilometreye çıkaracağız

İstanbul'un tarihini değiştirecek 650 bin yeni yuva inşa edeceklerini vurgulayan Kurum, "Ellerimizi vatandaşımıza 100 bin yeni sosyal konut yapmak için birleştireceğiz. Bu eller, İstanbul'un kaynaklarını israf etmeyecek, haksızlık etmeyecek, milleti sahipsiz bırakmayacak" diye konuştu.

Kurum, yarı zamanlı belediyecilik yapmayacaklarını, arada bir ''İstanbul'' demeyeceklerini, 7/24 belediyecilik faaliyetinde bulunacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"328 kilometre metro hattını 5 yılda 650 kilometre yapacağız. 10 yıl sonra 1004 kilometreye hep birlikte çıkaracağız. İstanbul'un metro gitmeyen tek bir ilçesini bırakmayacağız. Ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. Yeni metrobüs ve otobüs hatlarıyla hep birlikte İstanbul'un her yerine kesintisiz ulaşımı başaracağız. Trafik çilenizi sizlerle birlikte bitireceğiz. Mademki İstanbul hepimizin, o zaman İstanbul'un zenginliğinden, güzelliğinden her kesimi faydalandıracağız. Gençlerimize ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız. 0-6 yaş arası çocuğu olan babalara da aynı anneleri gibi çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz"