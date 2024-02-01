Murat Kurum: İstanbul’da metro hattını 1004 kilometreye çıkaracağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda 3. Bölge 3 Kademe Mahalle Başkanları Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programıyla heyecanlarını aksiyon ve projelerle birleştirdiklerini söyledi.
Milletin özlediği, beklediği ve mutlu olduğu projeleri 10 temel başlıkta detaylı şekilde açıkladıklarını hatırlatan Kurum, ardından birçok ilçeyi gezdiklerini, sokaklarda herkesin kendilerinin hayallerini, projelerini, yatırımlarını konuştuğunu anlattı.
Kurum, "Benim sahada iki gözlemim var. Birincisi bıkkınlık, ikincisi umut ve mutluluk. İstanbullular artık CHP'li mevcut yönetimin sorumsuzluğundan illallah etmiştir" dedi.
İstanbul'un tarihini değiştirecek 650 bin yeni yuva inşa edeceklerini vurgulayan Kurum, "Ellerimizi vatandaşımıza 100 bin yeni sosyal konut yapmak için birleştireceğiz. Bu eller, İstanbul'un kaynaklarını israf etmeyecek, haksızlık etmeyecek, milleti sahipsiz bırakmayacak" diye konuştu.
Kurum, yarı zamanlı belediyecilik yapmayacaklarını, arada bir ''İstanbul'' demeyeceklerini, 7/24 belediyecilik faaliyetinde bulunacaklarını belirterek, şöyle devam etti:
"328 kilometre metro hattını 5 yılda 650 kilometre yapacağız. 10 yıl sonra 1004 kilometreye hep birlikte çıkaracağız. İstanbul'un metro gitmeyen tek bir ilçesini bırakmayacağız. Ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. Yeni metrobüs ve otobüs hatlarıyla hep birlikte İstanbul'un her yerine kesintisiz ulaşımı başaracağız. Trafik çilenizi sizlerle birlikte bitireceğiz. Mademki İstanbul hepimizin, o zaman İstanbul'un zenginliğinden, güzelliğinden her kesimi faydalandıracağız. Gençlerimize ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız. 0-6 yaş arası çocuğu olan babalara da aynı anneleri gibi çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz"
"DAİMA İŞTE, DAİMA SOKAKTA, DAİMA VATANDAŞIMIZLA OLACAĞIZ"
Hep birlikte yeniden yollara düştüklerini, insanların oyundan önce kalbine, yüreğine talip olacaklarını aktaran Kurum, İstanbul'un her annesinin kendi anneleri, tüm gençleri ve çocuklarının kendi kardeşleri olacağını anlattı.
Kurum, bir anne yavrusunun geleceği için çabalıyorsa, o çabanın ortağı olacaklarını dile getirerek, "Size söz, bu ayaklar rahat odalarda durmayacak, ayağımıza şantiye çamuru değecek, sırtımıza İstanbul rüzgarı vuracak, yüzümüze, elimize kar değecek, yağmur değecek. Daima işte, daima sokakta, daima vatandaşımızla olacağız" ifadelerini kullandı.
Toplantıya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda kişi katıldı.