Altınok’tan çiftçiye tohum desteği

ÇİFTÇİYE ÜCRETSİZ TOHUM MÜJDESİ

Çitçiye destek vereceklerini de söyleyen Altınok, "Ankara'mızın köylerinin mâkus talihi değişecek. Tarım planlamasını yapıp kendi kendine yeten bir başkent yapacağız. 7 ilçemizde termal sular var, bunlardan faydalanacağız. Afyon Sandıklı domates ihraç ediyor, Ankara neden etmesin. Kışın dahi Ankaralı sebzesini kendi şehrinden temin edecek. Bu şekilde maliyet düşecek. Vatandaş daha uygun, ucuza şehrimizde ürettiğimiz sebzeleri tüketecek. Buna yaz diyorum, kış da dâhil. Toprak analizi yapacağız, analize göre çiftçilerimize tohumlar vereceğiz. Büyükşehirde olmayan sera Keçiören Belediyemizde var.