Amerikalı asker yalanıyla 2 milyonluk vurgun

Muğla'nın Ortaca ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan S.D.Y., Facebook'tan kendisini Suriye'de görev yapan Amerikalı asker olarak tanıtan Angel Isabella ile tanıştı. Bir süre asker olarak tanıdığı kişiyle konuşan S.D.Y., kendisinden para isteyen Isabella'ya farklı tarihlerde toplamda 1 milyon 950 bin lira para gönderdi. Bir süre sonra Isabella'ya ulaşamayan S.D.Y., dolandırıldığını fark ederek Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.

6 FARKLI HESABA PARA YATIRDI

S.D.Y, ifadesinde şüphelinin kendisini asker olarak tanıttığını, 6 farklı IBAN hesabı vererek para istediğini söyledi. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.

İŞLEMLER ADIM ADIM İZLENDİ

Soruşturma kapsamında S.D.Y.'nin para gönderdiği IBAN numaraları tespit edilerek bankalarla irtibat kuruldu. S.D.Y'nin gönderdiği paraların aynı gün içerisinde farklı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı ve ardından aynı gün paraların bir kısmının banka şubesi üzerinden bir kısmının ise ATM yoluyla çekildiği belirlendi. S.D.Y.'ye ait paranın takibi yapılarak hangi hesaba girdiği izlenerek S.D.Y, tarafından gönderilen paranın ATM veya banka şubesinden çekilene kadar izi sürülerek tüm şüpheli hesap sahiplerinin açık kimlik bilgilerine ulaşıldı.

43 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRMIŞLAR

Soruşturma kapsamında Ortaca İlçe Jandarma ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin ortak çalışmasıyla 34 şüpheli tespit edilirken zanlıların 9'unun yurtdışında olduğu belirlendi. Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 22 cep telefonu, 22 sim kart, 28 banka kartı, 3 adet hafıza kartı, 3 adet diz üstü bilgisayar, 1 post cihazı, 4bin 231 dolar, bin 375 Euro, 100 pound ve 18 bin 400TL nakit para tespit edilerek el konuldu. Öte yandan şüphelilerin benzer yöntemlerle 43 kişiyi daha dolandırdıkları ortaya çıktı.