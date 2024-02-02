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Giriş Tarihi: 2.2.2024 08:28

Bakan Yerlikaya duyurdu: Gökhan Kuş çetesi çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de yapılan KAFES-34 operasyonları ile elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

DHA
Bakan Yerlikaya duyurdu: Gökhan Kuş çetesi çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de yapılan KAFES-34 operasyonları ile elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya "Balıkesir'de gerçekleştirilen "KAFES-34" operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: Gökhan Kuş çetesi çökertildi!
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