Bakan Yerlikaya duyurdu: Gökhan Kuş çetesi çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de yapılan KAFES-34 operasyonları ile elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya "Balıkesir'de gerçekleştirilen "KAFES-34" operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.