Başhekim Yardımcısına sokak ortasında infaz girişimi

Gürsu Devlet Hastanesinde görevli Başhekim Yardımcısı Dr. Kamuran Çatalkaya, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesinde sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kamuran Çetinkaya, açılan ateş sonucu bacaklarına isabet eden mermiler nedeniyle yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Çatinkaya, Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, Polis, saldırıyı düzenleyenlerin peşine düştü. Saldırıyı düzenleyen kişinin Ali Aydın olduğu ve yanında ona yardım eden kişinin ise K.B olduğu tespit edildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Sokak ortasında yaşanan infaz girişiminin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüpheliler A.A. ve K.B. gözaltına alınmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından şüpheli A.A. 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', şüpheli K.B. ise 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçuna Yardım Etme' suçlarından Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine tutuklama talebi ile sevk edilmiş, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli A.A. hakkında tutuklama, K.B. hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir."