Son dakika: Başkan Erdoğan: 6’lı masanın organizatörleri önünde sonunda ortaya çıkacaktır

Ortaya saçılanlar buzağının sadece görünen kısmıdır, tamamen siyaset mühendisliği ürünü olan 6'lı masanın organizatörleri önünde sonunda ortaya çıkacaktır.

"YARI ZAMANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLMAZ"

Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz. Belediyeler arasındaki fark gece gündüz gibi. Bizde hemşehrilerini en ihtiyaç duydukları zamanda yüzüstü bırakan belediye başkanları olmaz."