Son dakika: Başkan Erdoğan: 6’lı masanın organizatörleri önünde sonunda ortaya çıkacaktır

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Sanayicilerimizle diyaloğumuzu artıracağız. Gençlerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Aziz milletimize geçen 40 yıllık siyasi hayatımızın değişmez prensibi budur.
Batarya fabrikamızın şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.
"TOGG RAKİPLERİNİ KISKANDIRMAYA DEVAM EDİYOR"
TOGG artan üretim kapasitesiyle rakiplerini kıskandırmaya, devam ediyor.
Bursa, iktidar gelmek için Kandil ve PKK'dan medet umacak kadar ihtiras kurbanı olanlara geçit vermedi.
"6'LI MASANIN ORGANİZATÖRLERİ ÖNÜNDE SONUNDA ORTAYA ÇIKACAKTIR"
Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar.
Önce millete umut diye pazarladıkları cumhurbaşkanı adaylarını ellerini geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler.
Ortaya saçılanlar buzağının sadece görünen kısmıdır, tamamen siyaset mühendisliği ürünü olan 6'lı masanın organizatörleri önünde sonunda ortaya çıkacaktır.
"YARI ZAMANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLMAZ"
Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz. Belediyeler arasındaki fark gece gündüz gibi. Bizde hemşehrilerini en ihtiyaç duydukları zamanda yüzüstü bırakan belediye başkanları olmaz."