Cumhur İttifakı ABB Başkanı adayı Altınok’tan emekliye müjde

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın ABB Adayı Altınok'tan emeklileri sevindirecek bir haber geldi. Altınok, emeklilere yönelik doğalgaz ve et yardımlarının miktarının artacağını kaydederken, ihtiyaç sahibi emeklilere de her ay düzenli 5 bin TL ödeneceğini duyurdu.

Estergon Kalesi'nde gerçekleştirilen programda Turgut Altınok Ulusal televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Altınok projelerinden söz ettiği konuşmasında emeklilere 5 bin lira destek vereceklerini kaydetti.