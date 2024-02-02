Başkan Erdoğan’dan Bursa’da net mesajlar: CHP’de herkes köşe kapma derdinde! Müttefikine hoyrat davranan şehre ne yarar

Elbette hala eksiklerimiz var. Hep söylediğimiz gibi biz bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri asıl bundan sonra yapacaklarımızın bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. İnşallah seçim tarihine yakın tekrar Bursa'mıza geldiğimizde bu çalışmalarımızı ayrıntılı şekilde bir kez daha sizlerle paylaşacağız. Ama emin olun ki Bursa alt yapısı ve üst yapısı ile Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en iftihar verici şehirleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Biz istiyoruz ki Bursa'nın Türkiye Yüzyılı yürüyüşü 31 Mart'ta büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yapacağımız tercihle daha çok hızlansın.

Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları hiçbir vizyonları, programları, projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz. Halbuki bizim için siyaset hayırda yarış vesilesidir. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz. Açık konuşmak gerekirse, konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. AK Parti belediyeciliği, AK Parti eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş bir müktesebata sahiptir.

Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa hodri meydan buyursun çıksın ortaya. Ama şehri için hiçbir hayali, şehrinin insanlarına verecek hiçbir hizmeti olmayanların sırf komşunun iki gözü çıksın mantığı ile sırf nefislerini okşamak için yaptıkları cinlikleri de asla tasvip etmiyoruz.

Türkiye geçmişte yıkım siyasetiyle hareket edenlerin yol açtığı ağır maliyeti ziyadesiyle ödedi. Artık ülkeyi yeniden aynı yere döndürmenin kimseye özellikle de şehirlerimize bir faydası yok. Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz. İşte CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali, ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?