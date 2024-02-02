İki milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirilmişti… İşte o operasyon…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Sancaktepe, Çekmeköy ve Esenyurt İlçeleri'nde düzenlenen "Narkogüç-46" operasyonunun detayları ve görüntüleri ortaya çıktı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonda bir milyon 966 bin 208 uyuşturucu hap, 30 kilogram esrar maddesi, 980 gram Afyon Sakızı maddesi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan altı hap basma makinesi ele geçirildi.



Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan beş uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.