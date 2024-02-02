"İlk defa açıklıyorum" diyen Murat Kurum gençlere müjdeleri sıraladı!

"İLK DEFA BURADA SÖYLÜYORUM"

Projeleri açıklamadan önce istişareler yaptıklarını anlatan Kurum, "O istişareler çerçevesinde istiyoruz ki İstanbul'da eğitim gören bir gencimiz kendini güvenli, huzurlu hissederken aynı zamanda ekonomik anlamda da güçlü olsun, kendini her alanda yetiştirsin istiyoruz. Çok yakın bir zamanda çok önemli bir müjdeyi sizlerle paylaşacağız. Bunu ilk defa Ümraniye'de söylüyorum ama öyle güzel bir proje olacak ki hep birlikte sizlerin umutlarını inşa edeceğimiz ve orada her istediğinizi elde edebileceğiniz bir projemizi yakın bir zamanda sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde 100 bin paylaşımlı ofisi gençlere kazandıracaklarını, işini kuran 100 bin gence 100 bin lira sermaye desteği sağlayacaklarını söyledi.

Programda gençlerin İBB yönetimine dair taleplerinin sıralandığı videonun izletilmesinin ardından Kurum, aslında kendilerinin böyle bir çalışma yaptıklarını, gençleri dinlediklerini, gençlerin kendilerinden beklentilerini tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.