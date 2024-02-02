Karaburun CHP’de ithal aday isyanı

İzmir'deKarşıyaka Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yapan Nurşen Balcı, CHP PM tarafından Karaburun Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Balcı'nın Karaburun'dan aday gösterilmesi ilçe örgütünde büyük depreme neden oldu. Dün, ilçe örgütünden tanıdığı bazı partililerle birlikte Karaburun'a giden Nurşen Balcı kötü bir sürprizle karşılaştı. Balcı ve beraberindekileri CHP ilçe binası önünde protesto gösterisi yapan partililer karşıladı."İthal aday istemiyoruz" pankartları açan partililer, ellerindeki kırmızı kartları Nurşen Balcı'ya gösterip 'istifa et' çağrısında bulundu. Tepkiler karşısında ne yapacağını şaşıran Balcı, ilçe binasına arka kapıdan girmek zorunda kaldı. Balcı, ilçe başkanı Erdal Subaşı'nın sözleriyle de ikinci kız şok yaşadı. İddiaya göre Subaşı da ithal adaya kendisinin de karşı olduğunu söyledi. İlçe binasında bir saat kalan Balcı,. girişte olduğu gibi çıkışta da partililerin protestosu ile karşılaşan Balcı aracına binerek ilçeyi terk etti. Çıkış esnasında bazı partililerin Balcı'nın arabasını yumrukladığı istifaya davet ettiği öne sürüldü.