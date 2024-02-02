Kuş suç örgütü kafese girdi! Eğlence mekanlarına çökmeye kalktılar

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; liderliğini Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

EĞLENCE MEKANLARINA ÇÖKTÜLER

Suç örgütünün; yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaptıkları belirlendi. Örgütün korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri ve eğlence mekânlarına çöktükleri tespit edildi. Ayrıca, silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye olayları yaptıkları belirlendi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTECEĞİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.