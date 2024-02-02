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Giriş Tarihi: 2.2.2024 09:55

Kuş suç örgütü kafese girdi! Eğlence mekanlarına çökmeye kalktılar

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Balıkesir’de yağma, tahsilatçılık ve tefecilik suçlarını işleyen liderliğini Gökhan Kuş’un yaptığı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün eğlence mekanlarına çökmeye çalıştıkları ve silahla yaralama ve kasten adam öldürme olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kuş suç örgütü kafese girdi! Eğlence mekanlarına çökmeye kalktılar

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; liderliğini Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

EĞLENCE MEKANLARINA ÇÖKTÜLER

Suç örgütünün; yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaptıkları belirlendi. Örgütün korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri ve eğlence mekânlarına çöktükleri tespit edildi. Ayrıca, silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye olayları yaptıkları belirlendi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTECEĞİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

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Kuş suç örgütü kafese girdi! Eğlence mekanlarına çökmeye kalktılar
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