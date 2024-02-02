Murat Kurum Kandilli Rasathanesi’ni ziyaret etti: Tüm planlarımız hazır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'i ziyaret etti.

Meteoroloji gözlemevi olarak 1868 yılında kurulan, 1894 Büyük İstanbul Depremi'nin ardından deprem araştırmalarına başlayan Kandilli Rasathanesi'nin orijinal logosunu inceleyen Kurum, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Murat Kurum'a Kandilli Rasathanesi'nde deprem brifingi veren Rasathane Müdürü Prof. Dr. Haluk Özdener, "İstanbul yönetimine talip Sayın Murat Kurum'un deprem konusunu önceleyerek bizi ziyaret etmesi, bu konuya özel ilgi göstermesi çok değerli, kendisine teşekkür ediyorum." dedi.





"ÇALIŞMALARIMIZI BİLİMİN IŞIĞINDA, BİLİM İNSANLARIYLA BERABER YAPACAĞIZ"

Burada basın açıklamasında bulunan Kurum ise konuşmasına, "1 Nisan itibariyle daha önce yapmış olduğumuz iş birliklerini Kandilli Rasathanemizle, Boğaziçi Üniversitemizle ve diğer üniversitelerimizle sürdürmek istiyoruz. Çalışmalarımızı bilimin ışığında yapmak istiyoruz." sözleriyle başladı.

Kandilli Rasathanesi'nde kullanılan erken uyarı sistemlerinin direkt Büyükşehir Belediyesine aktarıldığı bir sistemin kurulacağını ifade eden Kurum, "Gerek doğalgaz hatlarında yapılması gerekenleri gerek ulaşım hatlarında yapılması gerekenleri Dijital İstanbul anlayışıyla birleştirmiş olacağız." dedi.

Depreme karşı kalıcı çözümlerin kentsel dönüşüm ile sağlanacağını sözlerine ekleyen Kurum, olası depremlere karşı yapılması gerekenlerin uzmanlar ile planlanacağını belirtti. "Bu alanda eğitim yapmış, uluslararası karşılığı kabulü olan hocalarımızla, üniversitelerimizle bu çalışmaları yaparak olası afetlere karşı, tsunami riskine karşı tedbirlerimizi almak durumundayız. Bunu el birliğiyle, bilimin ışığında, bilim insanlarıyla beraber yapacağız." diyerek sözlerine devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Kandilli Rasathanesi arasındaki iş birliğinin güçlendirileceğini belirten Kurum, "Yapacağımız bir protokolle tüm verileri alan, tüm verileri anlık aktaran, bu verilere ilişkin tespitleri tedbirleri alan bir belediyemiz olacak. İnşallah el birliği içerisinde bu süreci yönetiyor olacağız." dedi.

"İstanbul tarihinin en büyük deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz"

İstanbul tarihinin en büyük dönüşümünün gerçekleştirileceğini belirten Kurum, "Dirençli bir İstanbul vadediyoruz. Olası afetlere karşı lojistik alanları, arama kurtarma alanları, toplanma alanlarının altyapısı ve arama kurtarma ekiplerinin sayısının artırılmasından tutun da itfaiye istasyonlarına, helikopter pistlerine kadar bu çalışmalarımızı yaptık. 650 bin konutluk İstanbul tarihinin en büyük deprem dönüşümünü gerçekleştiriyor olacağız. Gerek Kiptaş eliyle 'Yarısı Büyükşehir Belediyesinden' dediğimiz, gerek özel sektör vatandaşımızın iş birliğine destek verdiğimiz, gerekse 100 bin kiralık konutla birlikte kentsel dönüşüm alanındaki vatandaşlarımızı rezerv alanlarda ikame ettiğimiz anlayışıyla çalışmalarımızı yapıyor olacağız." dedi.

Acil dönüştürülmesi gereken 650 bin konutun 5 yıl içerisinde bitirileceğini ifade eden Kurum, "1.5 milyon olduğunu tespit ettiğimiz riskli konutların da önümüzdeki 10 yıl içerisinde tamamen dönüşmesi hedefiyle bu çalışmaları yapacağız. İstiyoruz ki annelerimiz, babalarımız, evlatlarımız başını yastığa koyduğunda güven içerisinde uyusun. Bunu da inşallah bilim insanlarımızla, onların fikirleri, önerileri, görüşleri doğrultusunda yapacağız. El birliğiyle İstanbul'umuzu olası depremlere hazırlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyaretinde Murat Kurum'a AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.