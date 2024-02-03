Bakan Kacır: Deprem bölgesinde ekonominin çarklarının hızla dönmesi için gayretlerimiz sürüyor

Bir dizi temaslarda bulunnak üzere Adıyaman'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret etti.

Adıyaman Valiliğinde açıklamada bulunan bakan Kaçır; "Gecen yıl yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Bir yıl boyunca olduğu gibi bundan sonrada Adıyaman'ı ve depremden etkilenmiş tüm şehirlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde, artık deprem sonrasında inşa edilmiş yeni konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye başlanılacak. Bir yıldır bu güzel şehirlerin yeniden ayağa kalması için, ekonominin çarklarının hızla yeniden dönmesi için de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Hem organize sanayi bölgelerinde, hem küçük sanayi bölgelerinde yatırımları hızlandırıyor, şehirlerin sanayi alt yapılarını üretim kapasitelerini büyütmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda depremden etkilenen tüm KOBİ'lerin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.