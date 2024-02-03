Bakan Özhaseki: Her ay 20 bin konut teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depreminin ardından bölgede başlatılan yeniden inşa ve ihya çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Antakya'da tarihi Uzun Çarşı'da esnaf ziyatinde bulunan Bakan Özhaseki, A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Özhaseki, "390 bin civarında hak sahibi vatandaşımız var. 307 bin civarında inşaata başladık." dedi.

"HER AY 20 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

"Mart ayı sonuna kadar kuralarını çektiğimiz konut sayısı 75 bini bulur. Daha sonra her ay 20 bin konut teslim etmeye devam edeceğiz. Ta ki evleri yıkılan vatandaşlarımız evlerine girinceye kadar."