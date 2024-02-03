Başkan adayı Aydın Ayaydın: İdeolojik kaygıların ardına sığınmayın

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan odayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 31 Mart Yerel Seçimleri için saha çalışmalarına devam ediyor. Muğla'yı karış karış gezen Aydın Ayaydın, vatandaşların sıkıntıları dinleyerek çözüm önerileri ve projelerini anlatıyor. Ayaydın, AK Parti Bodrum Adayı Mehmet Tosun ile Bodrum'u gezdi.

BEKLENEN HİZMETİ GETİRECEĞİZ

Turgutreis Pazarını gezen Ayaydın ile Tosun vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Ayaydın, "Bunun bir yerel seçim ve hizmet yarışı olduğunun bilincinde olan kocaman bir güce dönüştüğümüzü görüyorum. Halkımızın bazı ideolojik kaygılarının ardına sığınanlar, bu durum karşısında panikleyebilir. Artık öyle oturduğun yerden, iş yapmadan oy devşirme dönemi bitti. İnsanlar bozuk yollardan, susuzluktan yaka silkmiş vaziyette. Bana hizmet getireni desteklerim diyor. O bekledikleri hizmeti biz getiririz diyoruz. Bu arada hizmet yapmayan, yaptığı sınırlı hizmeti de yüzüne gözüne bulaştıranlar sağ olsunlar, yeni pazar yerinde de vasat standartlarının üzerine çıkamamışlar. Kışın insanın yüzüne çarpan rüzgarı, yazın sıcağını kesmek bu kadar mı zor? Ayrıca pazar yerinin statik sorunu da cabası. Biz tüm mahallelerimizde son derece şık, modern, otopark sorunu olmayan yazın serin, kışın ise sıcak pazar yerleri yapacağız. Söz veriyorum" dedi.

Adaylığı konusunda da açıklamalarda bulunan Ayaydın, "Sevgili Fatih ne güzel söylemiş: Cennet benzeri bu güzelliğin siyaseti, partisi olur mu? Bu yüzden adayım zaten. Hizmet yarışına girmek, 15 yıldır çivi çakılmamış, denizleri bitmiş Muğla'yı yeniden canlandırmak için yola çıktım. Muğla vasatlığa mecbur değil dedim, projelerimi hazırladım. Kendimi hoca gibi değil dersine iyi çalışmış bir öğrenci gibi hissediyor, 1 Nisan'ı bekliyorum." diye konuştu.