Başkan adayı Hakan Tütüncü esnafın sofrasında

Kepez Belediyesi ve Cumhur İttifakının Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Antalya'yı altın çağına taşıyacak seçim çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. Korkuteli ve Gazipaşa'dan sonra Alanya'da da seçim sahalarına inen Tütüncü, ilçeyi karış karış gezdi. Cumhur İttifakının Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel ile beraber, ilçenin dört bir tarafını gezerek, gönül kapılarını çalan Tütüncü, pazarcı esnafını da ziyaret etti. Tütüncü, pazarcı esnafına kolaylıklar ve hayırlı kazançlar diledi.

Pazar ziyareti sırasında sebze meyve kasası üzerine kurulan sofraya davet edildi. Tütüncü, oturduğu sandalyeyi kendisine vermek isteyen pazarcı esnafına "Olur mu öyle şey, biz buraya oturmak istiyoruz." diyerek, Alanya'nın başkan adayı Yücel ile beraber meyve sebze kasasının üzerine oturdu. Pazarcı esnafının pişirdiği menemeni yiyen Tütüncü, "Menemen de çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Allah'ım sofranızın bereketini artırsın." dedi.