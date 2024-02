Başkan Erdoğan aday tanıtım toplantısında konuştu: Biz Türkiye Yüzyılı peşindeyiz onlar köşe kapma derdinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:Son 21 yıldır belediye başkanlarımızla, bakanlıklarımızla, kurumlarımızla Bursa'yı hak ettiği eser ve hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık ve bu yolda yürüyoruz. Uzunca bir süre ihmal edilmişliğin sancılarıyla kıvranan Bursa'yı, geleceğine güvenle bakan modern bir şehir haline dönüştürdük. Bursa'ya kazandırılan eser ve hizmetleri bundan sonra yapacaklarımızın bir girizgâhı olarak kabul ediyoruz. Bursa altyapısı ve üstyapısıyla, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en iftihar verici şehirleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Biz istiyoruz ki Bursa'nın Türkiye Yüzyılı yürüyüşü 31 Mart'ta büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yapacağımız tercihle daha çok hızlansın.Bizim için siyaset hayırda yarış vesilesidir. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz. Açık konuşmak gerekirse konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. AK Parti belediyeciliği, AK Parti eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş bir müktesebata sahiptir. Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa 'hodri meydan' buyursun çıksın ortaya. Ama şehri için hiçbir hayali, şehrinin insanlarına verecek hiçbir hizmeti olmayanların sırf 'komşunun iki gözü çıksın' mantığıyla, sırf nefislerini okşamak için yaptıkları cinlikleri de asla tasvip etmiyoruz.Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken, kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz. İşte CHP'nin hâlini görüyorsunuz, herkes bir köşebaşına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hâli ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?Önce yoldaş, sonra yol. Bizim de en büyük yoldaşımız hiç şüphesiz, erkeğiyle, kadınıyla, genciyle- yaşlısıyla milletimizin bizatihi kendisidir. Hangi kökenden, hangi meşrepten olursa olsun vatandaşlarımızın tamamı bu yoldaşlığın içindedir. Teşkilatlarımızda, Meclis grubumuzda, belediyelerimizde, sivil toplum kuruluşlarımızda hiçbir unvanı olmasa da gönül dünyamızda birlikte yol yürüdüğümüz bu arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye için ne yaptıysak, milletimiz için neyi başardıysak hepsinin mücadelesini onlarla birlikte verdik, aldığımız neticelere birlikte ulaştık.Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizi ve milletimizi dünyada hak ettiği siyasi ve askeri güce, ekonomik refah seviyesine kavuşturana kadar durmayacağız, duraksamayacağız. 'Gerçek belediyecilik' sözümüz işte bu gayretin mahalli idareler boyutundaki tezahürünün adıdır. Milletimiz nasıl bizi vesayetle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, terörle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, darbecilerle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, siyasi ve sosyal kaos peşinde koşanlarla mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, ekonomik tetikçilerle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa inşallah Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde de yalnız bırakmayacaktır.Rüzgârın önünde savrulan kuru yapraklar misali kendi iradeleri dışında sürekli rota değiştirenlerin başlarına neler geldiğini, bölgemizdeki çok sayıda örnekte görüyoruz, biliyoruz. Birileri güven ve istikrar iklimini zehirleyerek Türkiye'yi de bu hâle getirmek istiyor ama hamdolsun başaramadılar. Mayıs seçimlerinde bunun için çok uğraştılar. Şimdi her ne kadar mahalli seçim de olsa 31 Mart'ta istismar edebilecekleri bir sonuç almayı umuyorlar. Ama inşallah milletimiz tercihini gerçek belediyecilikten yana yaparak, bu hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakacak. Belediye başkanlarımızdan, adaylarımızdan ve teşkilatımızdan isteğimiz, aldıkları emanetin hakkını vererek, 'şehremini' sıfatına layık çalışmalar ortaya koymalarıdır.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, iki ülkenin Güvenlik Alanında İşbirliği Mekanizması'nı işletmeye başlatması gerektiğini ve İsveç'in terörle mücadelede Türkiye'ye gerekli desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi.ToplantıdaBursa'nın 17 ilçesindeki belediye başkan adayları tanıldı. ilçeler ve adaylar şöyle: Büyükorhan Belediye Başkan adayı Kamil Turan, Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz, Gürsu Belediye Başkan adayı Mustafa Işık, Harmancık Belediye Başkan adayı Yılmaz Ataş, İnegöl Belediye Başkan adayı Alper Taban, İznik Belediye Başkan adayı Kağan Mehmet Usta, Karacabey Belediye Başkan adayı Ali Özkan, Keles Belediye Başkan adayı Ali Doğru, Kestel Belediye Başkan adayı Ferhat Erol, Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer, Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak, Orhaneli Belediye Başkan adayı Ali Osman Tayır, Orhangazi Belediye Başkan adayı Bekir Aydın, Osmangazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkan adayı Oktay Yılmaz ile MHP adayının desteklendiği ilçelerden Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Ahmet Beygirci, Yenişehir Belediye Başkan adayı Davut Aydın.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programı'nda da önemli açıklamalarda bulundu:Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz. Bizde şehirlerini ihmal eden, hemşerilerini en çok ihtiyaç duydukları anda yüzüstü bırakan belediye başkanları olmaz. Önce millete umut diye pazarladıkları cumhurbaşkanı adaylarını ellerine geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler. Ardından bu sefer kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular. Gün geçmiyor ki milletçe yüzümüzü kızartacak bir skandala, bir ayak oyununa şahit olmayalım.Ortaya saçılanlar, buzdağının sadece görünen kısmıdır. Turpun büyüğü aslında hâlâ heybededir. Tamamen siyaset mühendisliği ürünü bir proje olan 6'lı Masa kurgusunun organizatörleri eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe daha net bir şekilde göreceğiz.