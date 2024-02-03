Burası benim beyaz sarayım

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de konteyner kentte yaşayan depremzedeler kapılarını ve sofralarını SABAH'a açtı. Fakıuşağı Mahallesi'nde yapılan 2 bin kişilik konteyner kentte yaşayan depremzedeler, devletin kendilerine sunduğu hizmetten memnun. Özellikle depremzede kadınların birbirlerine olan dostlukları dikkat çekiyor.Depremde evi ağır hasar alan 2 çocuk annesi Zübeyde Oğulluk (52), Fakıuşağı Mahallesi'nde yapılan konteyner kentte kalıyor. Oğulluk, SABAH muhabiri ile komşuları Gönül Sülü (55) ve Sebile Demir'e (44) içli köfte ve ayran ikramında bulundu. Oğulluk, "Burada herkes birbirine yardımcı oluyor. Daha önce tanımadığımız komşularla bir akraba gibi olduk. Yediklerimiz içtiklerimiz ayrı gitmiyor. Yaptığımız bir yemeği komşumuza vermezsek boğazımızdan geçmiyor. Çok güçlü bağlar kurduk. Birbirimize misafir oluyor, çayımızı kahvemizi içiyoruz. Devletimizin bizlere sunduğu imkânlar için başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bütün olanakları seferber ettiler" dedi.Yaşadığı konteyner için "Benim beyaz sarayım" diyen 6 çocuk annesi Gönül Sülü ise konteyner kentte eksiklerinin bulunmadığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız bizi sokakta bırakmadı. Arkamızda dağ gibi durdu ve durmaya devam ediyor. Hiçbir zaman güvenimizi boşa çıkarmadı. Evimizde görmediğimizi burada gördük. Görevliler hiçbir şeyimizi eksik etmiyor. Temizlik malzemesinden gıdaya kadar her şeyimizi devletimiz veriyor. Unuttuğumuz komşuluk kültürünü burada yaşamaya başladık. Birbirimize o kadar bağlandık ki ayrılmak bile istemiyoruz. Evim benim için beyaz saray. Komşularım bile konteynerime geldiği zaman 'Gönül Hanım'ın beyaz sarayına geldik' diyorlar" diye konuştu.Alibeyli Mahallesi'ndeki oturdukları iki katlı evleri ağır hasar gören 3 çocuk annesi Sebile Demir de (44) 10 aydır konteyner kentte yaşıyor. Sebile Demir, "Klimadan televizyonumuza kadar her şeyimizi verdiler. Bütün ihtiyaçlarımız burada karşılanıyor. En kısa zamanda da bizi evlerimize kavuşturacaklar. Cumhurbaşkanımız verdiği sözlerin hepsini yerine getiriyor. Tam bir dünya lideri" diye konuştu.