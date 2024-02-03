CHP Gaziantep’te kazanamayacak aday krizi

Kararın duyulması üzerine İlçe Yönetimi, ile kadın ve gençlik kolları ilçe binasında toplanarak adayı kabul etmeme kararı aldı. CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ilçe yönetimi ile kadın ve gençlik kollarının istifa ettiği ve kararın il başkanlığına gönderildiği belirtildi.

Bugün sabah saatlerinde İlçe Binasında toplanan İlçe Yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları Yönetimleri, toplantı yaptı. Toplantı sonunda 3 Kademe İlçe yönetimi istifa kararı alındı. İlçe Yönetiminin istifa kararının İl Başkanlığına gönderildiği öğrenildi.

Parti genel merkezinin teşkilatın görüşlerini yok sayarak belediye başkan adaylarını belirlediğini belirten ilçe yöneticileri, "Genel Merkez bize bunu yaparsa bize de istifa etmek düşer. Bizim derdimiz üzüm yemek, yani seçimi kazanmak. Kazanmayacak adayda ısrar edilmesi ahbap çavuş ilişkisinin partiye egemen olması demektir. Bunu kabul etmiyoruz. 'Benim adamım kazanacaksa da kazanmayacaksa da arkasında durun' denilmesi doğru değil" şeklinde tepki gösterdi.