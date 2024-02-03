Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan sosyal destek müjdesi: Yüzde 10’a çıkarılacak

"EMEKLİLERİMİZE 1000 LİRA DEĞİL, 5 BİN LİRA VERECEĞİZ"

Sosyal refah desteği ile ilgili projelerine de değinen Altınok, şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyesi, şu anki Büyükşehir Belediye Başkanından önce bütçesinin yüzde 8'ini yardım ve desteklere veriyormuş. Bütçeler elimizde. Yüzde 8 daha önce destek verilirken yardım verilirken bu artmamış. Yüzde 4'e düşmüş biliyor musunuz? Ama sosyal medyaya milyonları, milyarları veriyorlar. Daha az yaparken daha çok yapmış gibi bir reklam yapıyorlar. Şimdi inşallah biz de bu işlerin reklamı olmayacak. Ankaralının parasını Ankaralıya vereceğiz. Ankara Kart vereceğiz. 400 lira değil 2 bin 500 liralık başkent kart vereceğiz. Etini de alacak, sütünü de alacak, peynirini de alacak, ekmeğini de alacak, çocuğun ayakkabı da alacak. Hesabı yaptım. Büyükşehir Belediyesinin yardım ettiği, destek verdiği emeklilerimize 1000 lira değil, 5 bin lira vereceğiz Doğalgaz 500 yüz lira veriyor, doğalgaz 1000 lira destek vereceğiz. Bunların tamamı Büyükşehir Belediye bütçesinin yüzde 10'unu olacak."

Kızılcahamamlılardan destek isteyen Altınok, kurdele kesim merasimi ile seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

Açılışın ardından AK Parti ve MHP Kızılcahamam İlçe Başkanlıklarında parti teşkilatlarıyla buluşan Altınok, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.