Cumhur İttifakı ABB Başkan adyı Turgut Altınok’tan sosyal destek müjdesi: Yüzde 10’a çıkarılacak

Altınok'a Çamlıdere ziyaretleri sırasında AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Caner Can, AK Parti İlçe Başkanı Osman Erkan Parmaksız, MHP İlçe Başkanı Mehmet Dursun Öztürk, parti teşkilatları ve vatandaşlar eşlik etti.

Altınok Çamlıdere'deki çalışmalarına Şeyhi Ali Semerkandi Türbesi'nde dua ederek başladı. Altınok, Daha sonra Çamlıdere AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti.

ALTINOK: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VATANDAŞA KAPISINI KAPATMIŞTIR

Altınok MHP İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, "Çamlıdere'nin her köyünde birçok hizmetimiz vardır. Ankara'nın birçok yerinde hizmetlerimiz vardır. CHP adayı, devasa resimlerini değil de hizmetlerini ve eserlerini koyabilseydi... Büyükşehir Belediye bütçesi bizden 45 misli fazla. Biz Büyükşehirden daha çok iş hizmet ve eser yaptık. Biz her zaman sokaklardayız. Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşa kapısını kapatmıştır. Biz bunu yapmayacağız." dedi.

"TOHUM DESTEĞİNİ 2 İLA 5 TON ARASINA ÇIKARACAĞIZ"

Çiftçiye destek vereceklerini söyleyen Altınok, "Başkent layık olduğu yerde değil. 2 yılda bütün köylerimizin altyapısını üstyapısını yapacağız. Tarımın Başkenti Ankara olacak. Sera şehri bir Ankara olacak. Çiftçilerimize 50 litre mazot desteği vereceğiz. Tohum desteğini 2 ila 5 ton arasına çıkaracağız. Toprak analizi yapıp nerde ne yetişebilir onları çıkaracağız. Kendi kendine yetebilen bir başkent olacak. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan vereceğiz köylümüze, dağıtacağız. Hayvancılıkta Türkiye'yi besleyen bir Ankara olacak. Vatandaşımız tereyağını, sütünü, peynirini uygun fiyata doğal ve organik olarak alacak. Milyonlarca ata tohumu dağıtacağız ve ata tohum bankası kuracağız. İlkokuldaki çocuklar kendi ürettiğimiz sütü içecek." ifadelerini kullandı.

Çamlıdere MHP ilçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Altınok, Çamlıdere AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

"SOSYAL DESTEĞİ YÜZDE 4'TEN YÜZDE 10'A ÇIKARACAĞIZ"

Altınok buradaki konuşmasında şunları söyledi: "Ankara'ya, Ankara'nın evladı Belediye Başkanı olsun dediniz. Birçok köyüne daha önce gitmiş, hizmet vermiş, cenazesine kadar beraber olmuş bir Altınok var. Cumhur İttifakı dedi ki, 'Altınok'u sizlere emanet ediyorum.' Siz de gereğini yapacaksınız o halde. Basketbol ve futbol sahalarıyla, gençlik merkeziyle her şeyiyle burası pırıl pırıl olacak. Çamlıdere Belediye Başkanımız burayı turizm merkezi haline getirdi. Ankara'da o kadar müze yok. Ankara'yı bir dünya başkenti yapacağız, birçok eser yapacağız. Özellikle hayvancılıkta her türlü desteği vereceğiz. Sosyal desteği yüzde 4'ten yüzde 10'a çıkaracağız. 'CHP'ye, İYİ Parti'ye oy verip sana oy vereceğim' diyen çok vatandaş var. Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Yine Çamlıdere'ye ve köylerimize geleceğiz. Gelin hep beraber Ankara'yı hak ettiği hizmetlerle donatalım."

Altınok, Çamlıdere'de esnaf ziyareti gerçekleştirerek talepleri de dinledi.

TURGUT ALTINOK KIZILCAHAMAMLILARLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok AK Parti Kızılcahamam Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

Altınok'a, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Gürol Altunay, MHP Kızılcahamam İlçe Başkanı Nuri Odacı, parti teşkilatları ve vatandaşlar eşlik etti.

ALTINOK: SEN PARTİZANLIĞIN KRALINI YAPTIN!

Açılışta Kızılcahamamlılara seslenen Altınok, "Büyükşehir Belediyemizin verdiği 4 tane aracı ne yaptı? Hemen çekti. Niye çekti? Kızılcahamam'a hizmet yapma diye çekti. 'Ben partizanlık yapmadım' diyor ya. Partizanlığın kralını yaptı aslında. Sen Kızılcahamam'ın da belediye başkanı değil misin? Ama biz ne yaptık biliyor musunuz? Tunceli Belediye Başkanı geldi bana. Dedi ki 'başkanım ben Tunceli Belediye Başkanıyım ve Cumhuriyet Halk Partiliyim, Cenaze arabam yok. Mezarlıkla merkezin arası 2 kilometre. Karda, kışta, yağmurda, soğukta 2 kilometre, cenazeyi sırtımızda taşıyoruz' dedi. 'Bize bir cenaze arabası verir misin?' dedi... Dedim ki, "bak başkanım insanlığın, hizmetin partisi yoktur.' Ne yaptık biliyor musunuz? Belediye Meclisimizden karar aldık. Cumhuriyet Halk Partili Tunceli Belediyesi'ne cenaze arabası verdik. Bakınız bunlar belgeli. Sen de Ankara'da tutuyorsun Kızılcahamam Belediyesi'ne verilen araçları çekiyorsun. Kızılcahamam'a hizmet yapma diyorsun." dedi.

"KIZILCAHAMAM SOĞUKSU MİLLİ PARKI'NA GİRİŞLER ÜCRETSİZ OLACAK"

SKM açılışında konuşan Altınok, "Kızılcahamam'a hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri inşallah hep beraber yapacağız. Kadim Ankara'mıza yani Milli Mücadelemizin merkezi ülkemizin kalbi Başkent'imize hak ettiği, layık olduğu hizmetleri desteklerinizle yapacağız. Burada Büyükşehirin neyi var? Soğuksu Milli Parkı... Doğru mu? Ne alıyor? 20 lira alıyor. İnşallah 31 Mart'tan sonra girişler ücretsiz olacak. Fakat orayı çok güzelleştireceğiz." İfadelerini kullandı.

"EMEKLİLERİMİZE 1000 LİRA DEĞİL, 5 BİN LİRA VERECEĞİZ"

Sosyal refah desteği ile ilgili projelerine de değinen Altınok, şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyesi, şu anki Büyükşehir Belediye Başkanından önce bütçesinin yüzde 8'ini yardım ve desteklere veriyormuş. Bütçeler elimizde. Yüzde 8 daha önce destek verilirken yardım verilirken bu artmamış. Yüzde 4'e düşmüş biliyor musunuz? Ama sosyal medyaya milyonları, milyarları veriyorlar. Daha az yaparken daha çok yapmış gibi bir reklam yapıyorlar. Şimdi inşallah biz de bu işlerin reklamı olmayacak. Ankaralının parasını Ankaralıya vereceğiz. Ankara Kart vereceğiz. 400 lira değil 2 bin 500 liralık başkent kart vereceğiz. Etini de alacak, sütünü de alacak, peynirini de alacak, ekmeğini de alacak, çocuğun ayakkabı da alacak. Hesabı yaptım. Büyükşehir Belediyesinin yardım ettiği, destek verdiği emeklilerimize 1000 lira değil, 5 bin lira vereceğiz Doğalgaz 500 yüz lira veriyor, doğalgaz 1000 lira destek vereceğiz. Bunların tamamı Büyükşehir Belediye bütçesinin yüzde 10'unu olacak."

Kızılcahamamlılardan destek isteyen Altınok, kurdele kesim merasimi ile seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

Açılışın ardından AK Parti ve MHP Kızılcahamam İlçe Başkanlıklarında parti teşkilatlarıyla buluşan Altınok, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.