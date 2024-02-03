Başkan Erdoğan: Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremleri sonrasında inşa edilen deprem konutlarının son görüntülerini paylaştı.

Bakanlık tarafından depremden etkilenen illerde inşa edilen 46 bin konut, şubat ayının ilk günlerinde kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Önümüzdeki iki ay içinde teslim edilen konut sayısı 75 bine ulaşacak.

İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştiriliyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Sevgili kardeşlerim, zamanla yarışmak üzere önce şöyle butona basalım, Hak sahiplerini inşallah belirlemeye başlayalım.

TÜRKİYE TEK YÜREK TEK BİLEK OLDU



Yaklaşık 1 yıl önce, 6 Şubat'ın erken saatlerinde yaşadığımız depremde kaybettiğimiz canların acısı yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Depremde kaybettiğimiz 53 binin üzerinde vatandaşımızın her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 7000'e yakın köy ve mahallemizde ağır yıkıma yol açarken, 14 milyon vatandaşımız afetten doğrudan etkilendi. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürerek zor günlerin geride kalmasını temin ettik. Türkiye tek yürek tek bilek oldu

Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek olmuştur.

Deprem bölgesine 150 bin TIR yardım malzemesi gönderilirken, 20 milyon gıda kolisi dağıtıldı. Depremin ardından şehirlerine ailelerine, işlerine sahip çıkarak yerlerinden yurtlarından ayrılmayan vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu afet bize verdiği pek çok dersin yanı sıra devlet-millet dayanışmasının en üst düzeyde olduğunu göstermiştir.