Geçmişle bağlarımızın zayıflatıldığı bir devirdeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bağcılar'daki Vefahane Yaşam Merkezi'nce yürütülen "Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi"nin tanıtımına katıldı. Emine Erdoğan, 65 yaş üstü yaklaşık 2 bin kişiye hizmet vermek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Vefahane Yaşam Merkezi'nin geçen yıl haziran ayından bu yana faaliyette olduğunu belirtti. Merkezin yaşlılara yönelik ahşap boyamadan fotoğrafçılığa, resim ve hat sanatından stratejik oyun atölyelerine, kütüphaneye dek çok çeşitli ve kapsamlı aktivite imkânı sunduğunu aktaran Erdoğan, "Büyüklerimiz gezi, tiyatro, konser, piknik gibi etkinlikler vasıtasıyla keyifli zaman geçirerek sosyal hayatın aktif bir parçası haline gelebiliyorlar.Bu güzide mekânlar, gençleri adeta bir hayat stajyeri gibi büyüklerimizle buluşturmaya başladığında, kıymetli başka bir hizmeti daha sağlayacağını düşünüyorum" dedi. "Hayatın bütün evreleriyle barışık bir kültürün mensupları olarak, büyüklerimizle birlikte yaşamanın, bilgeliği hanemize ve hayatımıza davet etmek anlamına geldiğini biliyoruz" ifadesini kullanan Emine Erdoğan, şöyle konuştu: "Ne yazık ki bugün geçmiş ile bağlarımızın gittikçe zayıfladığı, hatta zayıflatıldığı bir devirde yaşıyoruz. Bizim anlayışımızda yaşı kemale erenler, toplumun öncüsü kabul edilir. Sözleri muteber sayılır. 7'den 70'e her jenerasyondan insanın birlikte huzur içerisinde yaşadığı evlerimiz gittikçe eksiliyor. Oysa, kuşaklar arası iletişimin sürdürülmesi, yetişkin-çocuk fark etmeksizin bizleri hayatın sınamalarına karşı güçlendirirken, ruhumuzun hikmetle mayalanmasını sağlıyor."