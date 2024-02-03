İnterpol’ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aradığı 34 DEAŞ’lı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar kapsamında; Türkiye'de bulunan ve haklarında İnterpol tarafından uluslararası terörizmle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı diğer terör örgütleri içerisinde faaliyet yürütmeleri nedeniyle kırmızı bülten ve difüzyon mesajı yayınlanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İLLERDE YAPILAN OPERASYONLAR

İstanbul'da kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 13 kişi, Kocaeli'de kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 9 şüpheli, Yalova'da kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 8 şüpheli, Kayseri'de difüzyon mesajıyla aranan 1 şüpheli, Bursa'da ırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli, Düzce'de Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli, Yozgat'ta Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda; ruhsatsız tabancalar ve çok miktarda döviz ve dijital materyale el konuldu.

"SUÇLULARIN ENSELERİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından,"Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir" şeklinde açıklamda bulundu.