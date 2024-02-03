İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, öldürülen taksi şoförünün ailesini ziyaret etti

Ailenin cenazenin defni için Aydın'da olduğunu, İzmir'e gelir gelmez ziyarette bulunduğunu belirten Dağ, "Evladının cenazeye yetişmesiyle alakalı bir mesele vardı. O konuda da Adalet Bakanımızla bir görüşme gerçekleştirmiştik ve hızlıca da o konuda aksiyon alma durumu oldu. Aile Söke'deydi, İzmir'e gelir gelmez kendilerine taziyelerimizi ilettik. Bundan sonra yanlarında olduklarımızı söyledik." dedi.

Taksi şoförü Erge'nin kızı Naz'ın eğitimi ve eşi Nevra'nın sağlık durumlarıyla ilgilendiklerini dile getiren Dağ, şunları kaydetti:

"Hem kızı Naz'ın bundan sonraki hayatıyla ilgili hem de eşiyle alakalı biz üzerimize düşen ne varsa bunları gerçekleştireceğiz. Ayrıntıları konuşmak doğru değil. Bu işler gizli olduğunda güzel olur. Biz inşallah kızıyla ilgili de oğluyla ilgili de hanımefendinin de sağlıkla alakalı durumları var. Onları da Şehir Hastanesi'ne yönlendirip her türlü sahip çıkma ve takip etme noktasında çalışmamızı yapacağız. Tekrar başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyoruz. Rabb'im mekanını cennet etsin. İnşallah böyle elim hadiseleri bir daha Rabb'im yaşatmasın diyoruz."