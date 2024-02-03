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Giriş Tarihi: 3.2.2024 10:20

Şanlıurfa merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince "Terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik" çalışma başlatıldı.

Ekipleri yaptıkları çalışmada terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi. Şanlıurfa merkezli Bursa, Hatay, İstanbul, Antalya, Kilis ve Kayseri'deki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüpheli İl Jandarma komutanlığına götürüldü.

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Şanlıurfa merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
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