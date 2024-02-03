Şehir eşkiyaları hastaneyi bastı: 5 sağlık çalışanı darp edildi

Olay dün akşam saatlerinde Mardin Eğitim ve Araştırma hastanesinde meydana geldi. Aynı hastanede çalışan Tuba Balur adında bir hemşire aynı bölümde çalışan sağlık çalışanları ile tartıştıktan sonra arkadaşlarına haber verdi.

Hastane yoğun bakımı önünde meydana gelen olayda Balur, Batman'dan çağırdığı 8 kişilik arkadaş grubunu yangın merdiveninden ve şifreli kapılardan kendi kartını okutarak içeriye aldı.

Kamera kayıtlarına da yansıyan görüntülere göre Balur tartıştığı kişileri arkadaşlarına göstererek darp edilmelerini sağladı. Olayda Serkan kaymaz, Diyaddin Çelik, İshak Kaya, Ali Çırık ve Mehmet Halil Korkmaz isimli sağlık çalışanları yaralandı.

Hastanedeki güvenlik görevlilerinin araya girmesi ile polis ekiplerine haber verildi.

Darp edilen Halil Korkmaz'ın tedavisi yoğun bakımda devam ederken diğer 4 sağlık çalışanının ise darp raporu aldıkları öğrenildi.

Bu arada gözaltına alınanlardan beş kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken sağlık çalışan olan Tuba Balur, hakkında ise hastane yönetimi hakkında idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

SAĞLIK-SEN'DEN SERT TEPKİ

Sağlık-Sen Mardin Şubesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli beş sağlık çalışanının darp edilmesine sert bir şekilde tepki gösterdi.

Sağlık-Sen Mardin Şube başkanı Abdullah Saruhan hastaneyi ziyaret ederek darp edilen sağlık çalışanlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yoğun bakımda tedavi gören Halil Korkmaz'ı da ziyaret eden Saruhan, "Yoğun bakım Servisini basarak o an hastanedeki hastaların can sağlığını da yok sayan, sağlık personeline ise öldüresiye saldıranları şiddetle kınıyor bu yaptıklarının cezasız kalmamasını diliyoruz" dedi.

Sağlıkta şiddetin ulaştığı noktanın artık dayanılmaz boyutlara geldiğini kaydeden Saruhan, şöyle konuştu: "Gecesini gündüzüne katıp çalışan, hizmet veren fedakar sağlık çalışanları takdir edilecekleri yerde şiddete maruz kalmaktadır. Şiddetin önüne geçmek için caydırıcı tedbirlerin alınması şart. Şiddet uygulayanların medya yoluyla teşhir edilmesi, hukuksal cezai işlem yapılması ve bu kişilerin belirli bir süreyle sağlık hizmetlerinden paralı faydalanması gibi önlemler caydırıcı olacaktır. Bu saldırıyı ve bundan önceki bütün saldırıları gerçekleştirenleri kınıyoruz."