SON DAKİKA | Hatay’da 2 hastane açılıyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ve İskenderun Devlet Hastanesi açılış töreninde katıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Devletimizin tüm kapasitesini deprem bölgesine yığmış durumdayız. Amacımız mümkün olan en kısa sürede Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır.

14-28 Mayıs seçimleri sürecinde birileri buraları kullanışlı siyasi malzeme olarak görürken biz âdeta deprem bölgemizin üzerine titredik.

Hükûmet olarak Hatay'da ve diğer afetzede illerimizde sadece sahadaki zorluklarla mücadele etmiyoruz, buradaki çalışmalarımızda atılan her adıma kulp takmak için pusuda bekleyen kötücül bir zihniyete karşı da mücadele ediyoruz.

Sırf oy tercihlerinden dolayı akla ziyan hakaretlere uğrayan depremzede kardeşlerimizin yürek acısının akşamdan sabaha kapanmayacağı açıktır.

Türkiye'deki muhalefeti deprem konusunda polemik yapmak yerine vicdanlı davranmaya davet ediyorum.