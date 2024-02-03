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Giriş Tarihi: 3.2.2024 14:09 Son Güncelleme: 3.2.2024 14:26

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak Kuzeyi Harekat bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yapılan taciz atışı sonucu bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

DHA
SON DAKİKA | MSB duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi... Irak Kuzeyi harekat bölgesinde bir askerimiz şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak Kuzeyi harekat bölgesinde 3 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil için başsağlığı mesajı yayımladı.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu
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