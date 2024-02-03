Turist kazıklama sözü verdi

CHP'nin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, seçim çalışmaları kapsamında kentteki esnaf ziyaretinde, Tarsus'a gelen turistleri nasıl kazıklayarak para kazanacaklarını anlattı. Skandal sözlerle esnaftan oy isteyen Boltaç bir esnafa, "Turizm pamuktan getirisi çok daha yüksek bir kalem. Yani bacasız sanayi. Sen şimdi tekstil, bıçak, hediyelik eşyalar satıyorsun. Şimdi buraya ne kadar çok turist gelirse sen o kadar çok satarsın. Minimum 300 TL'ye sattığın ürünleri, yarın turistleri getirdiğim zaman 500 TL'den 600 TL'den satarsın. Bu kardeşine güven. Bu memlekete akın akın turist gelecek" dedi.