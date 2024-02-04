Asrın dayanışmasıyla zor günleri geride bıraktık

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin ardından Hatay'da afet konutlarının ilk etabının teslimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde şunları söyledi:Deprem 11 il, 124 ilçe, 7 bine yakın köy ve mahallede ağır yıkıma yol açtı. 14 milyon vatandaş afetten doğrudan etkilendi. Depremde yıkılan 39 bine yakın binanın 26 bininde arama kurtarma faaliyeti yürütülmüş, 200 binden fazla ağır hasarlı bina ile karşılaşılmıştır. Deprem bölgesine 1 milyon çadır gönderilmiş, 215 binin üzerinde konteyner kurulmuş, 349 bin haneye kira yardımı yapılmış, taşınma ve destek ödemelerinde bulunulmuştur.Büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliği, beraberliği, kardeşliği ve gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürerek o zor günlerin geride kalmasını temin ettik. Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz, depremzede kardeşlerinin yanına koşmuştur.Deprem bölgesi geneline 150 bin TIR yardım malzemesi gönderilirken 20 milyon gıda kolisi dağıtıldı. Günde 4 milyon kişiye yemek hizmeti sunuldu. Esasen bu afet bir yönüyle de dünyanın en büyük arama-kurtarma ve iyileştirme operasyonudur. Yine afet sonrası hem enkaz kaldırma hem yeniden inşa çalışmalarının en hızlı yürütüldüğü bir örneği beraberce yaşadık. Depremin ardından şehirlerine, ailelerine, işlerine, arazilerine sahip çıkarak şartların zorluğuna rağmen yurtlarından ayrılmayan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu afet bize verdiği pek çok dersin yanı sıra ülkemizde devlet- millet dayanışmasının aksi yöndeki tüm gayretlere rağmen en üst düzeyde olduğunu da göstermiştir.Hatay, depremden en büyük zararı gören şehir oldu. Depremden sonraki ikinci gün Hatay'a geldiğimizde karşılaştığımız tabloyu asla unutmadık, unutmayacağız. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan Hatay'ın yaşadığı yıkım gerçekten çok büyüktür. Bu büyük felaketin ardından Hatay'ın halini görüp gözleri yaşarmayan, yüreği daralmayanın kalbi kurumuştur.Toprağa verdiğimiz insanlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yâd ederken sizlere verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmek için de canla başla çalıştık, çabaladık. Bir yandan enkazları kaldırırken diğer yandan süratle yeniden inşa ve ihya faaliyetlerine başladık. Bugüne kadar şehirde yıkılan 14 bine yakın binanın, acil yıkılacak ve yıkık 23 bine yakın binanın, ayrıca ağır hasarlı 56 binin üzerindeki binanın yüzde 97'sinin enkazını kaldırdık. Hatay'da 135 bin 589'u konut, 15 bin 599'u işyeri ve 777'si ahır olmak üzere toplamda 150 bine yakın hak sahibi belirledik. Deprem bölgesindeki kesinleşmiş hak sahibi sayımız 390 bin olarak netleşmiştir. Bugünkü törenle 6 bin 572'si il ve ilçe merkezlerimizde, 703'ü kırsalda olmak üzere 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz.Hatay'da ve diğer deprem şehirlerimizde yeni yerleşim yerlerinin inşası ve yerinde dönüşümle tüm hak sahiplerinin evlerine veya işyerlerine kavuşmasını sağlayacağız. Defne Hastanesi'yle ilgili ne dediler? Yok böyle bir şey dediler. Biz Defne'yi yaptık. Açılışını da gerçekleştirdi. Çünkü biz yalan üzerine hiçbir zaman hakikati bina etmedik. Bu hususta vatandaşlarımız müsterih olsun, devletlerine ve bize güvensin. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak. Karşılıklı anlayış ve dayanışmayla üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur.Deprem bölgesindeki şehirlerimizde sadece konut ve işyeri yapmakla kalmıyoruz. Bu şehirlerimizin meydanlarını ve ana caddelerini tarihi ve kültürel dokularına uygun şekilde yeniden düzenliyoruz. Bu şehirlerimizin altyapısını ayağa kaldırmak için İller Bankamız vasıtasıyla mahalli idarelerimize 56 milyar liralık hibe desteği veriyoruz. Yaz ayları deprem bölgesi şehirlerimizde tam bir altyapı seferberliğiyle geçecek. Depremin yol açtığı yıkımı, şehirlerimizin derlenip toparlanması, vizyon sahibi kentlere dönüşmesinin vesilesi kılmanın peşindeyiz.zarar gören şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız kesintisiz sürecek. Bölge genelinde halen yapımı süren 40 bin konutu da inşaatı tamamlandıkça peyderpey hak sahiplerimize teslim edeceğiz. 2 ay içerisinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Amacımız takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evlerini hak sahipleriyle buluşturmak. Yıl sonuna kadar da 200 bin evi teslim etmiş olacağız.