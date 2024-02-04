Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te Türkiye'nin 2. büyük camisi olan Şahinbey Millet Camii'sinin açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Şahinbey Millet Camii'sinin açılışını gerçekleştirdi | Video





Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Ben Mehmet Tahmaz kardeşime böyle bir eserin inşasında adım atması noktasında teşekkür ediyorum. Bu eser Gaziantep'in şanına şan kattı. Şahin bey belediyemizi ve ekibini tebrik ediyorum. 17 bin kişinin ibadet edebileceği cami ile ihtiyacı karşılayacağız.



Selçuklu ve Osmanlı izleri taşıyan caminin Gaziantep'e çok değerler katacağına inanıyorum. Şahin Bey millet cami kütüphanesi, kitap kafesi sosyal donatıları ile yaşam alanı olarak donatıldı. 4-6 yaş çocuklara imkan sunulmasını önemli görüyorum.

"GENÇLERİMİZİN CAMİ İLE İRTİBATLARI KUVVETLİ OLMALI"

Camilerimiz birlik ve beraberliğin sembolüdür. İlim ve ahlak derslerinin verildiği ilim merkezleridir. Camilerimizin rollerine geniş açıdan bakmayı faydalı görüyorum. Her alanda kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız.



Çocuklarımızı camilere daha çok getirmeliyiz. Gençlerimizin camilerle irtibatlarının kuvvetli olmasını temin etmeliyiz. Yoksa gençlerimizi içki, kumar, terörün önüne geçmesine engel olamayız.



Nesillerimize sahip çıkan kuruluşlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu güzel camide yapılacak duaların kabul edilmesini niyaz ediyorum.