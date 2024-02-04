Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Gaziantep'te düşen helikopterde 2 pilotumuz şehit olurken bir teknisyenimiz yaralandı. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

Resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanesi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eseri görüyorsunuz, biz söz verdik mi yaparız. Ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele yok. Gaziantep'e işte böyle eserler yakışır.



DEV ESER MİLLETİN HİZMETİNDE

680 bin metrekare kapalı alanı bulan hastanemiz, toplam 1875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ile 4 bin 500 araçlık otoparkıyla sizlere hizmet verecektir. Yine bugün burada hastanemize güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağımızı resmen hizmete açıyoruz.



BÖLGENİN ÇEKİM MERKEZİ OLACAK

Öyle bir şehir ki burası bölgenin çekim merkezi olacak. Bu hastanelerimizle bölgede inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz artık üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Birimlerinin bir kısmındaki donanım ve personel eksikler giderilince randevu konusundaki sıkıntılar da ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede tüm bunları çözeceğine inanıyorum.



İLK KONUTLARI TESLİM EDİYORUZ



Bugün İslahiye'ye gidecektik ancak aşırı sisten ötürü bakan arkadaşlarımı oraya gönderdim. Bağlantı yoluyla oradaki açılışlarımızı da yapacağız. Deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. 53 binin üzerinde hayatını kaybeden vatandaşımızı rahmetle yaad ediyorum. 14 milyonu insani etkileten asrın afetinin üzerinden bir yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü yerine getiriyoruz. Hak sahiplerine ilk konutlarını teslim ediyoruz.



GAZİANTEP'İ DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ



Gaziantep'in dev adımlarla büyümesine şahitlik ediyoruz. Durmadan usanmadan çalışmaya var mıyız. Cumhur İttifakı olarak el ele vererek dayanışma içinde yeni bir dönemin başlamasına hazır mıyız? Şehre destek vermeyi sürdürüyoruz. Gaziantep sanayisi, ticareti, tarımı ile bölgesel bir merkez haline geldi.



Bu muhteşem eserimizi hazırlamada mimarından mühendisine tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gaziantep'imize böyle bir eseri kazandırmanın onuru içindeyim.