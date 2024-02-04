Depremzede liseli Hatice 6 Şubat’ın kitabını yazdı

Kahramanmaraş merkezli depreme Malatya'da ki Bostanbaşı mahallesinde bulunan evlerinde ailesiyle birlikte yakalanan lise öğrencisi Hatice Nimet Polat, yaşadıklarını kaleme döktü. 90 saniyenin kendisi için bir ömür gibi geldiğini belirten Hatice, depremden sonra ailesiyle birlikte Tokat'a yerleşti. Ancak bir süre sonra Malatya'ya tekrar dönen aile konteyner kentte yaşamaya başladı.

6 ŞUBAT'IN KİTABINI YAZDI

Depremin etkisini üzerinden attıktan sonra yaşadıklarını yazmaya başlayan Hatice Nimet Polat, konteyner kentte yaşayanlarında hikâyelerini de dinledi. Depremzedelerle yaptığı mülakatları derleyen lise öğrencisi Hatice, "Ağır hasarlı yürekler" adlı kitabını yazdı. Aslında tarihe bir not yazdığını belirten Hatice Nimet Polat; "Ben 6 Şubat depremlerinden çok etkilenmiştim. Depreme 13. katlı apartmanda yakalandık.

Depremden canımızı güçlükle kurtardık. Bu depremde binalar gibi insanların yürekleri de hasarlar aldı. İnsanların neler yaşadığını anlayabilmesi ve kavrayabilmesi için kitabı yazmaya karar verdim. Hem kendi yaşadıklarımı hem de depremzedelerin hikayelerini kitabıma taşıdım" dedi.

YAŞADIKLARIMIZ UNUTULMASIN

"Ağır hasarlı yürekler adlı kitabı, 6 Şubat'ın unutulmaması için yazdığını belirten Hatice Nimet Polat; "Millet olarak Kahramanmaraş depremleri sonrası zorlu bir süreçten geçtik. Devlet-millet el ele vererek bu zor günleri atlattık. Bu günlerin unutulmaması için bu kitabı yazmaya karar verdim. Bir çok depremzedeyi dinledim ve hikayelerini satırlara döktüm. Ben aslında bu kitapla tarihe bir not düştüm. Allah milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın" diye konuştu.