Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş siyasilere müsamaha yoktur!

MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçim çalışmaları için sahaya indi. İkinci mitingini Manisa'da gerçekleştiren Bahçeli, önemli açıklamalarda bulunuyor...

Manisa tarihimizin canlı şahididir. Devlet yönetiminin ilk adımı, ilk durağı, ilk mevkii, ilk şehridir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 16 şehzade Manisa'da sancak beyliği yapmıştır. İmparatorluk çınarının kökü Manisa'da sulanmıştır. Milli mücadelenin ateşi Manisa'dan körüklenmiştir. 2023'ün zafer yolu Manisa'dan ardına kadar açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü sizlerin desteğiyle taçlandı. 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan genel seçimleriyle önümüze çıkartılan banal engeller aşıldı, cumhur demokratik iradesiyle vaziyet aldı. Bizi hiçbir zaman mahcup etmediniz. Yerel seçimlerde inanıyorum ki Manisa yine sevdalılarına kucak açacaktır. Manisa'da sahte demokratlara, yalan bezirganlarına, yıkım elebaşlarına, demlenmiş siyasi eyyamcılara müsamaha yoktur.

Bölücü teröristlerle demlenip ortak kaderimizi karartmak için her türlü çirkefliği yaptığını açıkça görüyoruz. Oyunlarınızı bozmak omurgalarınızı bozmak için Kuva-yi Milliye ruhuyla direniyoruz. Biz direndikçe bozguna uğruyorlar, korkuya yapılıyorlar. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmektedir.

Milletimizin desteği olmadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamaz. En büyük arzumuz milletimizi layık olduğu biçimde temsil etmek, sorunlarını kökten çözebilmektedir. Elbette başaracağız çünkü Manisa bizim Türkiye hepimizin. Yükümüz ağır olsa da yolumuz doğrudur. Türkiye'yi daha ileriye götürmek daha parlak bir geleceğe taşımak için yerimizde saymayacağız, çok çalışacağız. Bin yıllık kardeşliğimizin mirasıyla önümüze bakacağız. Her insanımızın gönlüne gireceğiz. Manisa prangalarını kırıyor hizmet odaklı her bir vatandaşımıza aynı gözle bakan belediyecilik anlayışıyla geleceği kavrıyor sizlerden alacağımız demokratik destekle Manisa'yı Türkiye Yüzyılı'nın yükselen yıldızı haline getirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz.

31 Ocak gecesi tertemiz bir taksi şoförümüz üşümesin diye aracına aldığı bir cani tarafından vuruldu ve hayattan koparıldı. DEM'ci ve bölücü bu caninin herkese güvenmeyeceksin sözü de kamera kayıtlarına yansıdı. Şoförümüzün ailesine başsağlığı diliyorum. Yeminli türkiye düşmanları kara propaganlarına hız kesmeden devam etseler de birbirimize güvenmekten, birimize sarılmaktan vazgeçmeyeceğiz. Kötülüğe, kötümserliğe teslim olmayacağız. Milli birlik ve kardeşliğimizden taviz vermeyeceğiz. Teröre ve teröriste acıma olamaz. En ağır şekilde cezalandırılması ve bir daha güneş ışığı görmemelidir. Taksi şoförümüzü katleden alçağın vatandaşlıktan çıkartılması adalet mecburiyetidir.

Fatih Camii imamına yapılan saldırısı, Santa Maria Kilisesi'nde işlenen Cinayet, Diyarbakırlı Ramazan Hoca'ya yapılan suikast, Türkiye aleyhine yapılan saldırıların birkaçıdır.