Devletimiz sayesinde o mahşeri unuttuk

6 şubat 2023 te, Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinin birinci yıldönümü. Depreme Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Belpınar köyünde ailesiyle oturdukları tek katlı evde yakalanan Dinç ailesi ,kendi imkanlarıyla evden çıktı, ardından 2. Yaşanan depremde ise evleri ağır hasar gördü. Depremden hemen sonra Afad çadırında yerleşen ve bir süre ailesiyle kalan Dinç ailesi aile, 45 gün içerisinde devlet tarafından "Nurdağı Belpınar Akıllı köy 'üne yapılan evlere taşındılar. Yaklaşık 1 yıldır eşi ve oğluyla hayatlarını yeni evinde geçiren ve depremden 4 ay sonra tarım işçisi olarak EYT kapsamında emekli olan Süleyman Dinç yaşadıklarını SABAH'a konuştu.

ALLAH DEVLETİMİZİ,CUMHURBAŞKANIMIZI VAR ETSİN"

Deprem gününü hayatı boyunca unutamayacağınız belirten Süleyman Dinç,"6 Şubat sabahı 04:14'te sanki mahşeri yaşadık .O a zamanda kar ve yağmur yağıyordu. Evden dışarıya çıktığımızda üzerimde ne mont ne de ayakkabı vardı. Canımızı zor kurtardık. Etraf mahşer alanı gibiydi. Deprem esnasında insanlar koşuşturuyor, hayvanlarımız o kadar yüksek sesle bağırıyor, onlarda bizden yardım istiyordu. Depremden sonra AFAD ekipler çadırlar kurdu, tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyordu. 4 ay sonra ise yaşadığımız Nurdağı Belpınar köyümüze "Akıllı köy inşa edildi. Yeni evimize taşındık. Yaşadığımız deprem mahşerini devletimiz kısa sürede bizlere unutturdu. Burada 14 akıllı köy evi yapıldı. Komşularımızla birlikte mutlu bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Allah devletimizi ,Cumhurbaşkanımızı Tayyip Erdoğan'ı korusun, var etsin ,yokluğunu göstermesin" dedi.

DEVLETİMİZ HEP YANIMIZDA OLDU

Süleyman Dinç'in eşi Kadriye Dinç (48) ise, ömrüm boyunca öyle bir facia yaşamadık. O gün yaşanan depremin dünya da eşi ve benzeri yaşanmadı. Deprem esnasında evde uyuyorduk. Eşim beni uyandırdı, hemen kendimizi dışarı atıp canımızı kurtardık. Etraf çok kötü haldeydi . Kar ve yağmur yağıyordu. Üzerimize bir şey almadan çıktık. Oğlum Bilal o saatte fabrikada çalışıyordu . Bizi aradı, hayattayız dedim sen nasılsın . O da bana "burada bir sıkıntı diyerek eve geldi. Bir süre çadırda kaldık. Hayatta görmediğimiz yardım ve destekler geldi. Devletimiz hep yanımızda oldu.. 4 ay sonra doğup büyüdüğümüz köyümüze devletimiz tarafından yapılan Akıllı köy evlerinin açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buraya gelerek yeni köy evlerinin açılışını yaptı. Allah ondan razı olsun. Ardından bizde yeni evimize yerleştik. Hayatımızı mutlu bir şekilde sürdürüyoruz"

Proje kapsamında 14 köy evi, cami, köy konağı, ahırlar, kompost alanı ve çevre düzenlemesi yapıldı.

"Akıllı köy" konseptinde inşa edilen yapıda, evler akıllı sistemle yönetiliyor. Vatandaşlar telefon veya bilgisayarlarına indirdiği "Akıllı köy" uygulamasıyla elektrik, su ve yangın sensörleriyle evlerini uzaktan kontrol edebilecek, yangın ve su baskını gibi durumlarda önlem alabilecek.