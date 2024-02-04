Kestel’de coşkulu karşılama

Bursa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda AK Parti Kestel Belediye Başkan adaylığı açıklanan Ferhat Erol'u partililer ve vatandaşlar ilçe başkanlığı önünde meşaleler ile karşıladı. Ferhat Erol, "22 yıldır bu partide hizmette etmekten şeref duyuyorum. Bu yolları sokakları ve 35 mahalleyi birçok kez gezdik. Bugün Cumhurbaşkanımız sahnede elimi kaldırdığında kulağıma şunu fısıldadı. Kestel'de oyu ne kadar arttıracaksın kardeşim dediğinde, söz verdim. Çalınmadık kapı, girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmayacağız" dedi.