Kilise saldırısı için 17 gözaltı daha

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yaptığı istihbarat ve risk analizleri sonucu, saldırının Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan sözde Horasan Vilayeti'ne bağlı teröristler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarda örgüt üyeleri deşifre edildi. Örgüt üyelerinin faaliyetlerinin durdurulması ve Türkiye'de gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerin engellenmesi amacıyla İstanbul merkezli operasyonlarda 17 zanlı yakalandı. Eşzamanlı baskınlarla çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.