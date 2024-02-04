PKK’dan taciz ateşi: 1 şehit, 2 yaralı

Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil (30) şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında taciz ateşi sonucu yaralanan iki askerin ise hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi. Bekâr olduğu öğrenilen Şehit Uzm. Çvş. Dingil'in cenazesi bugün memleketi Osmaniye'nin Çoma Köyü'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.