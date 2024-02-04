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Giriş Tarihi: 4.2.2024 14:24 Son Güncelleme: 4.2.2024 14:33

Sağlık Bakanı Koca: Devletin bütün imkanları seferber edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde yapımı tamamlanan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Devletin bütün imkanları sizler için seferber edildi. Büyük acılar yaşasak da umut ve gayretin şart olduğu şuuru ile hareket ettik" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: Devletin bütün imkanları seferber edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde yapımı tamamlanan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı.

Bakan Koca, şu açıklamaları yaptı:

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreni için bir aradayız. Devletin bütün imkanları sizler için seferber edildi. Büyük acılar yaşasak da umut ve gayretin şart olduğu şuuru ile hareket ettik. 2003'ten bu yana kat ettiğimiz mesafe ortadadır. 761 hastane hizmete açıldı. Milletimiz sağlığımız verdiğiniz için müteşekkirdir. Sağlık çalışanı sayısı 8 katına çıktı. Daha büyük azimle yatırımlara devam ediyoruz.

Hatay, Malatya Şehir Hastaneleri'nin de yapımı ile bütün büyük şehirlerimiz şehir hastanelerine kavuşmuş olacak. Gaziantep'in fazlası ile hak ettiği bu eserde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.

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Sağlık Bakanı Koca: Devletin bütün imkanları seferber edildi
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