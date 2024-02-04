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Giriş Tarihi: 4.2.2024 13:44

Tekirdağ'da kahreden görüntü: 1 kişi öldü...

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çok acı bir olay meydana geldi... Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Alper Kayış (20) hayatını kaybetti...

DHA
Tekirdağ’da kahreden görüntü: 1 kişi öldü...

Feci kaza, Muratlı ilçesi çevre yolunda Müsellim Mahallesi kavşağına meydana geldi. Alper Kayış'ın kontrolünü yitirdiği 44 HU 633 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Kayış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alper Kayış'ın cansız bedeni Muratlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tekirdağ'da kahreden görüntü: 1 kişi öldü...
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