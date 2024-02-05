2 pilot şehit oldu

Hatay'dan havalanıp Gaziantep'e giden Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartalköy mevkiinde kaza kırıma uğradı. Helikopterin enkazı Kartalköy ile Kuzoluk mahalleleri arasındaki kırsal bölgede bulundu.Helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit oldu, 1 teknisyen ise yaralandı.İlk müdahalesi yapılan teknisyen, daha sonra ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaklaşık 1000 rakımlı bölgede yoğun sis hakim olurken, hava sıcaklığı ise 5 derece olarak ölçüldü.Şehit Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in (33) Ankara'daki babaevinde acı haberi alan ailesi sabah saatlarinde aldı. Gülen'in babası Mehmet Gülen, "Dün annesiyle gittik alışverişini yaptık, ayın 24'ünde de oğluma nişan yapacaktık. Ama ben yarın oğlumun düğününü yapacağım, cenazesini defnedeceğim" dedi.Evli ve 2 çocuk babası olan Emekli Albay Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün İstanbul Maltepe'de yaşayan annesi Mahinur Öztürk sabah saatlerinde Ankara'ya gitti. Şehit Öztürk'ün daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pilotluğunu yaptığı öğrenildi.Ankara'da yaşayan şehit pilotlar için bugün Ankara'da tören düzenlenecek.Kazadan yaralı kurtulan teknisyen Emrah Yıldız, kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Dün hastanenin resmi açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaralı teknisyen Emrah Yıldız'ı odasında ziyaret etti ve görüştüğü ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.