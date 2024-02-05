AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten muhalefete tepki: Bunlar en güçlü cevabı yine vatandaşlardan alacaklar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısında, vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın genel seçimden zaferle ayrıldığını belirten Çelik, "Anketlerde 'AK Parti, Cumhur İttifakı kaybedecek, altılı masa kazanacak' diyorlardı. Siz ne yaptınız? Altılı masayı, masanın altındakileri, arkasındakileri, etrafındakileri Adana'da sandıklara gömdünüz." diye konuştu.

Çelik, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hazır olduklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI OLARAK DÜN NEREDEYSEK BUGÜN DE ORADAYIZ"

"Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi tuttular 'altılı masanın günahını Bay Kemal'e yıktılar, her gün birbirlerinin aleyhine söz söylüyorlar. Bugün, siz kardeşlerimiz sayesinde, altılı masaya oy veren vatandaşlarımız bile diyor ki 'İyi ki bunlar sandığa gömülmüş.' Bunlar, Türkiye'ye 'altılı masa' diye bir kötülük projesini dayattılar ama siz buna müsaade etmediniz. Gerçekten bazen derler ya 'verilmiş sadakamız var' diye. Gerçekten Allah bunlara fırsat vermesin. Şimdi altılı masanın bir tarafı öbür tarafına, öbür tarafı diğer tarafına, başka tarafı hepsine birden karşı. Ama biz, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dün neredeysek bugün de oradayız, yarın da orada olacağız."

Vatandaşların, Türkiye'nin istikrarı ve geleceği için yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtiğini dile getiren Çelik, Türkiye Yüzyılı'nın Adana'nın yüzyılı olması için 31 Mart'ta AK Parti ve Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Çelik, yerel seçimi Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in farkla kazanacağını ifade ederek, "İnşallah 31 Mart gecesi Adana, gerçek belediyeciliğin başkanına kavuşacak, Türkiye Yüzyılı'nı kucaklamak için Fatih Başkan'a kavuşacak." diye konuştu.

Muhalefetin, önceki seçimlerde olduğu gibi yerel seçime de millet iradesiyle kavga ederek gittiğini anlatan Çelik, "Bunlar, terör destekçilerine söyleyemedikleri lafları Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na, Devlet Başkanı'na, milletimizin sevgilisi, göz bebeği Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyorlar. Bunlar, en çok güçlü cevabı yine vatandaşlardan, bu sokaklardan, mahallemizden alacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Çelik, Adana'nın bütün güzellikler ve iyiliklere layık olduğunu ancak kötü belediyeciliğe maruz kaldığını söyledi.

"TÜRKİYE YÜZYILI ADANA İÇİN DE BAŞLAYACAK"

Vatandaşların, kötülük projelerine karşı "Dimdik ayaktayız" demek için AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı genel seçimde birinci yaptığına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Gerçek belediyeciliğin şehirlere imza atması, hizmetlerin devamı, hizmet görmeyenlerin gerçek belediyecilik hizmetlerine kavuşması için 31 Mart'ta ikinci mührü vuracağız ve roket ateşlenerek yörüngeye girecek, Türkiye Yüzyılı Adana için de başlayacak. Yüreğir'de Fatih Başkan yüreklere imza attı. Şimdi büyükşehirde inşallah kalplere, sokaklarımıza, mahallelerimize, beldelerimize, ilçelerimize imza atmaya sizin desteğinizle devam edecek. Hep beraber göreceğiz ki bu şehir hak ettiği hizmetlere çok kısa zamanda, aylar değil, haftalar içerisinde kavuşabilecek."

Çelik, hazırlıklı olduklarına işaret ederek, "Geçen seçimde karşımızda memlekete kötülük etmek isteyenlerin ittifakının başında Bay Kemal vardı. Bu sefer öyle bir oy vereceksiniz ki birkaç tanesini birden göndereceksiniz." ifadesini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediyesini kadınlara hizmet götüren bir belediye yapacaklarını dile getiren Çelik, ilçelerde Cumhur İttifakı'nın sandıklardan güçlü çıkmasıyla kenti çok daha iyi hale getireceklerini aktardı.

Çelik, belediyelerle şehirleri Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacaklarını, mahalle ve sokaklarda vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini söyledi.

"YILLARDIR GIPTA ETTİĞİMİZ ŞEHİRLER ARTIK BİZE GIPTA ETMEYE BAŞLAYACAKLAR"

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir de kent için planladıkları vizyon projeleri bu ay duyuracaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Allah nasip ederse insanımızı koruyan, gözeten ve bu şehri geleceğe taşıyacak bir anlayışla ilerleyeceğiz. Ulaşım en temel sorunlarımızdan biri, bunu biliyoruz. Mahallelerimizin geri kalmışlığı, kentsel dönüşümler, hepsiyle ilgili çalışmalar yapılacak çünkü arkamızda Cumhurbaşkanı'mız, bakanlarımız, büyüklerimiz var. Ele ele verdiğimizde mahallelerimiz güzelleşecek ve yıllardır gıpta ettiğimiz şehirler artık bize gıpta etmeye başlayacaklar."

Programa, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek ve AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı da katıldı.