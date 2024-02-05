ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan Yavaş’a: Keşke fotoğraf asmak yerine hizmet yapsaydı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraşlılar Kültür Derneği'ne ziyarette bulundu.
Altınok'a ziyareti sırasında AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan ve AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Muhammed Baran Karaduman eşlik etti.
Ankara Kahramanmaraşlılar Kültür Derneği Başkanı Faruk Bilsin ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Altınok, Başkent'i sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ederek yöneteceklerini dile getirdi.
"BÖLGEMİZE, ÜLKEMİZE GEÇMİŞ OLSUN"
Altınok buradaki konuşmasında, 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, "Depremin üzerinden bu gece bir yıl geçmiş olacak. Geçmiş olsun diyorum Maraş'ımıza. Bütün deprem bölgemize geçmiş olsun. Ülkemize geçmiş olsun. Ölenlere Rabbimden gani gani rahmet niyaz ediyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim sabırlar ihsan eylesin. Yaralılarımız var, hala tedavi görenler var. Rabbim onlara da şifalar ihsan etsin inşallah." dedi.
"BELEDİYE İMKANLARINI SEFERBER ETTİK"
Depremin yaşanmasıyla birlikte Keçiören Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getiren Altınok, "Tabii biz de herkes gibi seferber olduk. Araçlar iş makineleri, gıda maddeleri, personel... Dedim ki şoför olan arkadaşlara 'yolda yemek molası falan yok.' Yani bu araçları, iş makinalarını götüreceksiniz, ihtiyacı olanlara, 7-8 saatte gideceksiniz ve geri geleceksiniz. Ama Maraş'a ulaşmaları tabii depremle beraber zor oldu. Yollar doldu, tıklım tıklım... Sonra kendim de Maraş'taydım."diye konuştu.
"İŞİ BİLEN, KARARLI BİR CUMHURBAŞKANIMIZ VAR YARALAR SARILACAK"
Altınok, 6 Şubat depreminin 500 yıl sonra yaşanan büyük bir felaket olduğunun altını çizerek, "Bir can kayıplarımız var bir de psikolojik, sosyolojik ve ekonomik yıkım var. Bunları sarmak biraz zaman alacak. Türk milleti ve bütün dünya elinden geleni yaptı. Cumhurbaşkanımız seçim çalışmasını deprem bölgesinden başlattı. Yani Allah'tan bu işleri bilen, kararlı ve bu işlerde mahir bir devlet adamı görevinin başında. Hızlı bir şekilde inşaatlar devam ediyor. Ama yıkım büyük. İnanıyoruz ki, yaralar en hızlı şekilde sarılacak. Şimdi heyecanı olan bir hükümet, tek başına iktidar. İşi bilen kararlı bir cumhurbaşkanımız var. Yani 500 yıl sonra gelen bu felakette bu yaralar sarılacak inşallah. Yapılar, binalar, daha güzel kentler yapılıp teslim edilecek. Bundan bir şüphemiz yok inşallah" ifadelerini kullandı.
"ANKARA'DA 5 YILDIR KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANI YOK"
Altınok kentsel dönüşümün önemini de vurgulayarak şunları söyledi: "Acilen şehirlerimizde, kentlerimizde kentsel dönüşüm planlarına öncelik vermek lazım. Hatta şunu da söylüyorum, gerekirse Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın resen bu planları yapması lazım. Yani bu felaketlerden ders almamız lazım, ders çıkarmamız lazım. Kentsel dönüşümü engellemememiz lazım. Desteklememiz lazım. Dolayısıyla bir daha bu acıları yaşamayalım. Ve bir daha maddi manevi, ülkemiz bu felaketleri yaşamasın. Yani deprem değil yapılar öldürür. Biz bunu deprem olmadan önce yapmıştık. Ama bir deprem yaşadık. Ankara'da neredeyse 5 yıl oldu artık bir tane kentsel dönüşüm planı yok. Ankara başkentimiz ama 100 binlik nazım imar planı olmayan bir başkent. Yapılan planlar iptal oldu. Bir plan yapılamadı. Yani yaşadığımız bu acılardan yaşadığımız bu felaketlerden ders çıkarmamız lazım. Bunun partisi yok. Biz Keçiören için yaptık ama büyükşehir belediyesince geri iade edildi. Burada partizanlık yapıldı yani. Ankara'da maalesef ayrımcılık yapıldı."
"KEŞKE YAVAŞ FOTOĞRAFLARI YERİNE HİZMETİNİ ASSAYDI"
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da her yere fotoğrafını astığını da belirten Altınok, "O resimlerin yerine keşke eserlerini ve hizmetleri assaydı. Her biri 650 bin - 1 milyon 500 bin lira arasındadır o resimler. Keşke o koca koca resimler yerine onlara harcanan parayla kütüphane, kreş yapılsaydı." diye konuştu.
"SANATÇILAR VE OZANLAR KAHVESİ YAPACAĞIZ"
Altınok, dernek üyelerinin sorusu üzerine, Başkent'e sanatçıların hem vakit geçireceği hem de buluşma noktası olacak bir "sanatçılar ve ozanlar kahvesi" yapacaklarını söyledi. Altınok daha sonra Çankaya'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.