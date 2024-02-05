ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan Yavaş’a: Keşke fotoğraf asmak yerine hizmet yapsaydı

"BÖLGEMİZE, ÜLKEMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Altınok buradaki konuşmasında, 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, "Depremin üzerinden bu gece bir yıl geçmiş olacak. Geçmiş olsun diyorum Maraş'ımıza. Bütün deprem bölgemize geçmiş olsun. Ülkemize geçmiş olsun. Ölenlere Rabbimden gani gani rahmet niyaz ediyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim sabırlar ihsan eylesin. Yaralılarımız var, hala tedavi görenler var. Rabbim onlara da şifalar ihsan etsin inşallah." dedi.

"BELEDİYE İMKANLARINI SEFERBER ETTİK"

Depremin yaşanmasıyla birlikte Keçiören Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getiren Altınok, "Tabii biz de herkes gibi seferber olduk. Araçlar iş makineleri, gıda maddeleri, personel... Dedim ki şoför olan arkadaşlara 'yolda yemek molası falan yok.' Yani bu araçları, iş makinalarını götüreceksiniz, ihtiyacı olanlara, 7-8 saatte gideceksiniz ve geri geleceksiniz. Ama Maraş'a ulaşmaları tabii depremle beraber zor oldu. Yollar doldu, tıklım tıklım... Sonra kendim de Maraş'taydım."diye konuştu.