Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum’dan Gerçek Belediyecilik Yemini: İlk kez okudu, madde madde sıraladı!

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, katıldığı bir canlı yayın programında da yine projelerini ve İstanbul için hayallerini aktardı.

Murat Kurum, 'Gerçek Belediyecilik Yemini'ni de ilk kez okudu. Kurum, 31 Mart Akşamı diğer belediye başkan adaylarının da aynı yemini okuyacaklarını kaydetti.

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'dan Gerçek Belediyecilik Yemini

İşte Murat Kurum'un canlı yayında okuduğu Gerçek Belediyecilik Yemini:

"Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağıma, hemşehrilerimiz arasında hiçbir ayrım yapmayacağıma, Anayasa ve yasalardan ayrılmayacağıma, kamu kaynaklarını namusum ve şerefim bilerek amacı dışında harcanmasına göz yummayacağıma dezavantajlı kesimleri gözeteceğime, sosyal politikaları güçlendireceğime, belediye hizmetlerinin gecikmeden ve kaliteli bir şekilde icrası için azami gayret göstereceğime belediye hizmetleri karşısında herkesin eşit olduğu gerçeğinden hareketle adaletten şaşmayacağıma emaneti hakkıyla ve layıkıyla taşıyacağıma milletim, hemşehrilerim ve tarih önünde namusum, şerefim ve kutsal kitabımız üzerine yemin ederim"