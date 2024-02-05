Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan önemli açıklamalar

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda bulunuyor.

Murat Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen bir deprem. İş bölümü yaptık, Genel Müdürlerimiz, Bakanlarımız dengeli bir şekilde illere yöneldi.

Hamdolsun 3 ayda dünyada eşi benzeri yoktur böyle bir çalışmanın. 180 bin konutun inşasını başlattık. Şimdi de teslim ediyoruz. O günkü hüznün yerini bugünkü anahtarını almış mutluluklarına şahit oluyoruz.

Depremzede kardeşlerimiz bir yıl sonra evlerine geçiyorlar. Biz onlara hep sözümüzü tuttuk. Elimizi afet bölgesinden çekmeyeceğiz. Gitmediğimiz köy, belde kalmadı.

"650 BİN KONUT DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAYACAĞIZ"

5 yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü sağlayacaklarını vurgulayan Murat Kurum şunları ifade etti:

Naci Hocamızla uzun zamandır görüşüyoruz. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın kabul ettiği bilim insanımız. Bu konuda sizinle çalışabilir miyiz dediğimizle 'tabi ki' dedi.

İstanbul'da depreme karşı ne yapabiliriz diye sorduğumuzda bize ışık tuttu.

İstanbul dönüşmeli. Biz İstanbul'u dönüştürmek zorundayız ve 31 Mart'ta İstanbullular bunun kararını verecek.

Bu dönüşümün içinde Büyükşehir Belediye olarak biz olacağız, ilçe belediyelerimiz olacak, uzman görüşleri olacak, Kandilli'deki Haluk Hocamızla da Naci Görür Hocamızla da çalışacağız.

Siyaset yapılacak bir durum yok. Parti ayrımı gözetemezsiniz.

Bu konuda dertli olan İstanbulluların hepsi aynı düşünüyor. Hazırladığımız projeler öyle maket değil inanın bunların hepsi yapılmış, gerçek projeler, sokakta insanların birleştirdiği o İstanbul medeniyetini yaşadığımız, huzurun, yeşilin bir anlayışı ortaya koyacağız ve bu maksatla beş yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız.

İstanbul'un dijital ikizini yapacağız. Simülasyonla İstanbul'un afet riskini yöneteceğiz.