DEAŞ’a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 örgüt üyesi tutuklandı

MİT Başkanlığı ve Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak çalışması ile birlikte DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, aslen yabancı uyruklu olup Türkiye'ye başka ülkenin kimlik bilgilerini kullanarak girdikleri tespit edildi. Suçluların geçmiş dönemde, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda Mersin'de hücre evi yapılanması arayışında oldukları, kentte bulunan örgüt mensuplarına barınma ve nakdi yardımda bulundukları tespit edilen F.A ve R.M.A., isimli şüpheliler, düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.